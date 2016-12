Academia Hagi a promovat 14 jucători la prima echipă

După ce a reuşit să promoveze în primul eşalon la doar trei ani de la înfiinţare, FC Viitorul Constanţa va fi, fără îndoială, formaţia cu cea mai mică medie de vârstă din Liga 1. Creat în principal pentru a creşte şi dezvolta talente pentru fotbalul de mare performanţă, FC Viitorul a avut la reunire 14 jucători crescuţi la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Aurelian Chiţu şi Andrei Sin (ambii 21 de ani), Alin Cârstocea şi Romario Benzar (ambii 20 de ani), Alexandru Buzbuchi şi Cristian Gavra (ambii 19 ani), George Şerban, Bogdan Ţîru, Bogdan Mitache, Ionuţ Puţanu, Gabriel Iancu şi Boban Nikolov (toţi 18 ani), Mihai Bălaşa şi Ionuţ Vînă (ambii 17 ani). Toţi cei 14 jucători au evoluat în ultimii trei ani pentru juniorii Academiei Hagi şi sunt foşti sau actuali componenţi ai loturilor naţionale de juniori. „Dacă au ajuns la prima echipă, înseamnă că au valoare şi pot face acest pas. Am încredere mare în ei, este o şansă pentru fiecare să se bată de la egal la egal cu jucătorii maturi, cu experienţă din Liga 1. Va depinde doar de ei să-şi câştige un loc de titular. Când intră la noi în vestiar, nu mai contează vârsta, fiecare are şansa lui să fie titular. Am încredere în toţi“, a declarat antrenorul principal Cătălin Anghel.

AU EFECTUAT VIZITA MEDICALĂ. După ce miercuri au efectuat prima şedinţă de pregătire din această vară, jucătorii Viitorului Constanţa au avut programată ieri vizita medicală la o clinică din Constanţa. „Toţi jucătorii prezenţi la reunire au făcut vizita medicală. Avem deja unele rezultate şi aşteptăm ca şi celelalte să fie la fel de bune. Jucătorii au respectat în mare parte programul pe care l-au avut în vacanţă. Nu au venit cu un surplus mare de greutate, doar în limita admisă“, a precizat tehnicianul Viitorului. Începând de astăzi, constănţenii vor efectua câte două antrenamente zilnice până pe 26 iunie, când este programat un joc şcoală. Astăzi vor avea loc şi testele fizice şi în funcţie de rezultate vor fi stabilite şi grupele în care se va lucra.

S-AU STABILIT PREŢURILE LA ABONAMENTE. FC Viitorul Constanţa a fixat preţurile abonamentelor pentru sezonul 2012-2013, primul în Liga 1 la fotbal. Astfel, un abonament la tribuna oficială va costa 4.400 lei, la tribuna 0 preţul va fi de 1.400 lei, iar la tribuna 1 un abonament va costa 650 lei. La tribuna 2 costul unui abonament este de 250 lei, iar la peluză, de 150 lei.