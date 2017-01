Academia Hagi a promovat 21 de jucători în Liga 1

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a reușit, în numai cinci ani de activitate, să devină cel mai important centru de copii și juniori din țară, atât prin numărul de titluri naționale cucerite la toate categoriile de vârstă, cât și prin numărul de jucători promovați pe prima scenă a țării. Astfel, prin FC Viitorul, echipa de seniori a Academiei constănțene, în primul eșalon al fotbalului românesc au debutat și au și confirmat mare parte dintre ei, 21 de jucători bifând meciuri în Liga 1: Gabriel Iancu, Mihai Bălașa, Romario Benzar, Alexandru Buzbuchi, Alin Cârstocea, Aurelian Chițu, Cristian Gavra, Răzvan Marin, Alexandru Mitriță, Boban Nikolov, Ionuț Puțanu, Alexandru Târnovan, Bogdan Țîru, Ionuț Vînă, Cristian Manea, Ciprian Perju, Florin Tănase, Florin Cioablă, Ianis Hagi, Robert Hodorogea și Dragoș Nedelcu. Dintre aceștia, G. Iancu, A. Chițu și M. Bălașa au ajuns la cluburi mai puternice, Steaua București, AS Roma sau Astra Giurgiu. Alți nouă jucători au disputat primele minute în Liga 1 tot în tricoul Viitorului, dar aceștia nu erau jucători crescuți la grupele Academiei Hagi: Alexandru Lazăr, Florin Bejan, Sebastian Mladen, Andrei Vaștag, Marius Albu, Cristian Cristea, Alexandru Băluță, Ionuț Șerban și Sergiu Moga.

NOUĂ TITLURI NAȚIONALE

Aceste cifre nu sunt întâmplătoare, cei 21 de jucători promovați în prima ligă fiind campioni la grupele de juniori an de an. Academia Hagi a reușit să-și treacă în palmares nouă titluri naționale, trei titluri de vicecampioană și alte șase medalii de bronz. În plus, juniorii Academiei Hagi au obținut numeroase trofee la diversele turnee internaționale la care au participat.