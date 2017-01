Academia “Hagi”, la un pas de semifinale la “Mundialito”

Cea mai bună formaţie de juniori E din România, cea a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi”, a reuşit un nou rezultat de excepţie la turneul internaţional “Mundialito”, calificându-se între cele mai bune opt formaţii la categoria Infantis (jucători născuţi în 1998 şi 1999). Aseară, în optimile de finală ale competiţiei, puştii Academiei au învins, nu fără emoţii, cu 3-1 (0-0) pe Aquafitness Setubal (Portugalia), golurile noastre fiind reuşite de Cârnaţ 2 şi Hagi, în timp ce oaspeţii au punctat dintr-o lovitură de la 11m. „Sunt extrem de fericit, este o performanţă fantastică pentru mine, pentru Academie, dar şi pentru fotbalul românesc. Este o propagandă foarte bună această calificare în sferturile de finală. Am arătat, încă o dată, că avem talente şi de aceşti jucători se va auzi cu siguranţă şi în viitor. Trebuie ca astfel de competiţii să aibă loc şi la noi în ţară, să participe echipe puternice, să aibă loc multe jocuri, nu să jucăm între noi şi să câştigăm cu 15-0. Federaţia să fie mai preocupată de juniori petnru că ei reprezintă viitorul. Am fost în vizită şi la Amsterdam, la Academia lui Ajax, şi pot spune că în România sunt cele mai mari talente. Noi ne naştem cu acest lucru, însă pe parcurs copiii se pierd petnru că nu există condiţii ca la cluburile din străinătate. Ei nu au un talent la fel de mare ca al nostru, însă ştiu să îl cultive. Trebuie să ne preocupe mai mult copiii, să avem grijă şi răbdare cu ei. În privinţa jocului cu Setubal, le-am spus copiilor să joace cu mintea şi cu inima şi asta au şi făcut. Îi felicit pentru tot ce au realizat”, a spus, la finalul partidei cu Setubal, antrenorul Marius Codescu. În sferturile de finală ale competiţiei care se desfăşoară în localitatea Vila Real de Santo Antonio, Academia “Hagi” întâlneşte astăzi, de la ora 12.15, pe Spartak Moscova, iar în cazul unei noi victorii va evolua, tot azi, de la ora 17.00, în semifinale, împotriva învingătoarei din partida Benfica Lisabona - AC Milan.

RUDELE LUI HAGI ŢIN CU DINAMO. În familia Hagi, excepându-l pe fostul căpitan al “Generaţiei de Aur” şi pe Ianis Hagi, surorile, cumnatul şi socrii “Regelui” fotbalului românesc ţin cu Dinamo. „Eu ţin cu Steaua nu doar pentru că am jucat acolo, eu ţin cu Steaua ca orice alt suporter stelist. Fiecare este liber să ţină cu cine doreşte, nu am ce să le fac”, ne-a spus Gică Hagi. „Sunt dinamovist de 40 de ani, nu am cum să mă schimb acum. Pot spune doar că de Hagi mi-a plăcut încă de când juca la Luceafărul pentru că terenul era foarte aproape de casă”, ne-a mărturisit socrul lui Gică Hagi, Dima Vlahbei, prezent la “Mundialito” pentru a-i susţine pe micii fotbalişti ai Academiei.

KIRA HAGI, CAMPIOANĂ LA FOTBAL. Elevă la “British School” din Bucureşti, fata lui Gică Hagi, Kira, nu este străină de fenomenul fotbal, câştigând Cupa Liceelor de profil englez. „Jucam fundaş, însă am renunţat repede la cariera sportivă. Acum mă mulţumesc să îl privesc pe Ianis jucând şi să îl încurajez”, s-a rezumat să spună Kira Hagi, care la British School, alături de ceilalţi colegi, pune în scenă piese de teatru.