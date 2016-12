Academia Hagi, aproape de un nou titlu la “Cupa Stelelor Estului“

Trofeul ediției din acest an a turneului internațional “Cupa Stelelor Estului“ este foarte aproape de a rămâne în vitrina Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, formație ce a reușit să câștige primele două partide disputate. Pregătiți de Nicolae Roșca, juniorii născuți după 1 ianuarie 1999 ai Academiei Hagi au debutat la această ediție împotriva bulgarilor de la Cerno More Varna, de care au dispus clar, scor 4-0 (Mihai Niţu 13, Alexandru Măţan 23, Mihai Ene 58-penalty și Andrei Tudor 64). A doua partidă din grupă a adus în fața puștilor constănțeni Academia “Ferenc Puskas“, echipa maghiară oferind o replică mult mai puternică. De altfel, aceasta a și reușit deschiderea scorului la șase minute de la reluarea reprizei secunde, prin Zsombor Bevardi (min. 46), și se părea că va reuși să se impună, în ciuda eforturilor constănțenilor de a reveni pe tabelă. Finalul a părut să fie o copie a celebrului meci Bayern Munchen - Manchester United (1-2 în finala LC din 1999), Academia Hagi reușind să puncteze de două ori în minutele de prelungire. Mihai Ene a egalat din penalty în min. 80, iar Radu Gheorghe a adus victoria în urma unei lovituri de colț, când a reluat în plasă o minge de la aproximativ 10 m. Cu acest rezultat, Academia Hagi și-a consolidat prima poziție în clasament și are nevoie de un rezultat de egalitate în ultimul meci, de astăzi, pentru a intra matematic în posesia trofeului. În celelalte meciuri de până acum s-au consemnat rezultatele: Academia “Ferenc Puskas“ - Galatasaray Istanbul 2-1 și Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna 3-1. Astăzi, pe terenul central al Academiei Hagi au loc ultimele partide: Academia “Ferenc Puskas“ - Cerno More Varna (ora 17.00, Sport.ro) și Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 19.00, Sport.ro). La final vor fi premiați și cei mai buni jucători ai turneului. Clasament: 1. Academia Hagi 6p (6-1), 2. Galatasaray Istanbul 3p (4-3), 3. Academia “Ferenc Puskas“ 3p (3-3), 4. Cerno More Varna 0p (1-7).