Academia Hagi, campioana cluburilor de juniori din România

Titlurile de campioană naţională la juniori A, juniori B, juniori C şi medalia de bronz obţinută cu juniorii D au adus Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” titlul neoficial de campioană a tuturor cluburilor de juniori din ţară în 2013. O performanţă remarcabilă, cu atât mai mult cu cât aceste rezultate nu sunt singulare, Academia Hagi reuşind şi în ceilalţi trei ani de existenţă ai clubului să câştige titlul naţional la toate categoriile de vârstă.

„A fost un an încununat cu mai multe realizări. Am oferit şi mulţi jucători către prima echipă de seniori. Lucrurile sunt clare şi în noul sezon la toate categoriile de vârstă, pentru că suntem pe primul loc peste tot la nivel de juniori. Ne pregătim pentru un an 2014 cel puţin la fel de bun ca 2013”, afirmă preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Regimul strict impus tuturor copiilor legitimaţi la Academia Hagi, dificil în special pentru cei aduşi din ţară, a fost înţeles atât de copii, cât şi de părinţi. „Aceste rezultate nu apar întâmplător. Suntem foarte bine organizaţi, concentraţi pe ce avem de făcut. În momentul în care au venit la noi, copiii au intrat într-un regim special faţă de ceea ce făceau acasă. Nu a fost uşor, pentru că, în primul rând, sunt copii şi, în al doilea rând, sunt viitori sportivi de performanţă. Cerinţele noastre sunt mari, dar fără o conlucrare între şcoală, fotbal şi familie este greu să reuşeşti. Copiii care vin la noi ştiu la ce se înhamă, iar părinţii ştiu că sunt pe mâini bune. Năzbâtiile copilăriei sunt peste tot şi, oricât ai vrea să faci ceva, nu poţi să transformi un copil în altceva. Creativitatea lor reprezintă un plus pentru activitatea lor ca viitori fotbalişti”, consideră Peniu.

ÎŞI DORESC ADVERSARI MAI PUTERNICI Totuşi, deşi titlurile de campioni vin la Constanţa pe bandă rulantă, oficialul Academiei Hagi şi-ar dori competiţii mult mai dificile la acest nivel. „Este un dezavantaj pentru noi că nu există multe cluburi puternice la juniori. Totuşi, sunt multe situaţii când adversarii se autodepăşesc în meciurile cu noi, deoarece le consideră meciuri-cheie pentru ei. Ar fi ideal ca astfel de meciuri să fie cât mai dese pe an. Se investeşte foarte puţin la acest nivel şi acest segment este lăsat la voia întâmplării în cele mai multe situaţii. Am putea să fim un model pentru alte cluburi. Reuşitele de până acum au arătat că salvarea fotbalului românesc nu vine din cumpărarea de jucători mai mult sau mai puţin valoroşi, ci dintr-un program pe termen lung, în care să se acorde o importanţă deosebită creşterii copiilor şi juniorilor. Acest lucru se face cu bani, dar şi cu răbdare. Din păcate, în fotbalul românesc se doresc mai întâi rezultate şi apoi se investeşte”, consideră Paul Peniu.