Academia Hagi, în trei finale la “Braşov Juniors Cup“

Din cele şapte echipe cu care a participat la “Braşov Juniors Cup 2010“ (Under 8, U9, U10, U11, U12, U13, U14), Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ a reuşit frumoasa performanţă de a se califica în ultimul act la trei categorii de vârstă. La Under 14, echipa pregătită de Doru Carali s-a calificat în finala turneului după ce a eliminat, în semifinale, cu 3-1, pe FK Vekta Plovdiv. În finală, Academia Hagi va juca sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la DigiSport) cu FC Barcelona, într-o reeditare a partidei de la U17 disputată la Constanţa, la “Talent Cup“. La Under 13, Academia Hagi (antrenor Ionel Melenco) a învins, în semifinale, cu 3-2, formaţia engleză West Bromwich Albion şi va juca sâmbătă, de la ora 12.30, în marea finală, împotriva lui Villareal, echipă care a eliminat pe Poli Iaşi, scor 3-0. Ultima finală pe care Academia Hagi o va disputa este la Under 12, unde trupa pregătită de Marius Codescu şi-a continuat parcursul perfect de la acest turneu, învingând, în semifinale, cu 4-1, pe Politehnica Timişoara. În finală, puştii Academiei vor întâlni pe Cautis Steaua Sudului Bucureşti, partida având loc sâmbătă, de la ora 14.00. La celelalte categorii de vârstă, Academia Hagi a înregistrat, vineri, următoarele rezultate - U11 (antrenor Nicolae Roşca), sferturi de finală: 1-1, 4-3 la lovituri de departajare - cu Petrolul 95 Ploieşti; semifinale: 1-1, 1-2 la lovituri de departajare - cu FC Benţa. Academia Hagi va juca finala mică, sâmbătă, de la ora 11.30, cu CSM Focşani; U10 (antrenor Aurelian Despa), sferturi de finală: 1-2 cu Banatul Timişoara; locurile 5-8: 2-0 cu Junior Craiova. Sâmbătă, de la ora 11.00, Academia Hagi va întâlni pe Electrica Timişoara, pentru locurile 5-6; U9 (antrenor Cosmin Constantin), locurile 9-16: 3-0 (la masa verde) cu Adi Neaga Piteşti; locurile 9-12: 0-2 cu FC Benţa; U8 (antrenor Constantin Fălina), sferturi de finală: 2-3 cu CSM Ploieşti; locurile 5-8: 0-1 cu Kinder Tg. Mureş.