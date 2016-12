Academia Hagi, mai galactică decât Real Madrid şi Inter Milano

„În acest an ne dorim să câştigăm trofeul“, a anunţat Gică Hagi la conferinţa de presă premergătoare celei de-a doua ediţii a Talent Cup. Privită poate cu scepticism de cei prezenţi, mai ales că la startul competiţiei se aflau două nume grele ale fotbalului mondial, Real Madrid (câştigătoarea primei ediţii) şi Inter Milano, dar şi cea mai puternică reprezentantă a Japoniei, Kashima Antlers, afirmaţia lui Gheorghe Hagi a avut în final totală acoperire. Două victorii de senzaţie, 3-0 cu Inter Milano şi 1-0 cu Real Madrid, dar şi un rezultat de egalitate, 0-0 cu Kashima, au asigurat Academiei Hagi trofeul ediţiei din 2011. O performanţă deosebită pentru o formaţie alcătuită din juniori under 16 şi under 17, mai ales că a încheiat turneul fără niciun gol primit.

„Toată echipa merită felicitări. Am avut o defensivă care s-a descurcat foarte bine, cu Ţîru, cu Puţanu, dar toţi cei care au jucat au făcut-o foarte bine“, a declarat preşedintele Academiei, Paul Peniu. Firesc, premiile pentru cel mai bun portar şi cel mai bun fundaş nu puteau ajunge decât la jucătorii constănţeni. „Sunt foarte fericit. Este o seară foarte frumoasă pentru mine. Este un vis împlinit“, a declarat cel mai bun portar al turneului, George Şerban. „În acest an am reuşit să îi facem fericiţi pe toţi. Avem această şansă să jucăm împotriva unor astfel de formaţii şi îi mulţumim lui Gheorghe Hagi. Ne dorim pe viitor cât mai multe turnee de acest gen“, a mărturisit şi cel mai bun fundaş al turneului, Bogdan Ţîru. Surpriza plăcută a ediţiei a doua, Kashima Antlers, a oferit cel mai bun jucător al competiţiei, Yoshiki Nakagawa. „Sunt surprins de acest premiu. Sincer, nu auzisem de Gheorghe Hagi, dar am căutat pe internet şi am văzut lucruri extraordinare cu el. Poate într-o zi voi ajunge la Real Madrid. Este cel mai bun club“, a precizat Nakagawa. Titlul de golgeter a fost înmânat de Paul Peniu italianului Gaetano Monachello (3 goluri). „Sunt foarte fericit şi mulţumesc colegilor şi familiei. Voi reveni la Constanţa şi ca turist, pentru că îmi place acest oraş. Îl cunosc pe Alibec. Este unul dintre prietenii mei, un jucător valoros şi un caracter deosebit“, a afirmat Monachello. Cel mai bun mijlocaş, Jose Rodriguez Martinez (Real Madrid), s-a arătat surprins de premiul oferit de organizatori. „Am jucat doar două partide şi nu mă aşteptam la acest trofeu. Le mulţumesc colegilor, fără de care nu aş fi reuşit. Sunt fericit, dar de acum încolo trebuie să muncesc şi mai mult. Academia Hagi mi-a lăsat o impresie foarte bună. Are în componenţă mulţi jucători foarte buni, iar numărul 7 (n.r. - Ionuţ Vînă) ar face fără probleme faţă şi la Real Madrid“, a declarat Martinez.