Academia Hagi nu a putut depăşi defensiva niponă

Formaţia Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” nu a reuşit să repete evoluţia entuziasmantă din partida cu Inter Milano, remizând, aseară, scor 0-0, în meciul cu Kashima Antlers, în a doua zi a turneului “Talent Cup” de la Constanţa. Jucătorii pregătiţi de Cristian Cămui au intrat pe teren încă sub euforia victoriei la scor cu Inter Milano, 3-0, iar acest lucru s-a cunoscut din plin în faţa unei formaţii japoneze foarte bine organizate şi care nu a făcut niciun moment rabat de la efort. Un meci cu puţine ocazii, primul şut pe spaţiul porţii aparţinându-i lui Vînă, în min. 42, însă atacantul Academiei Hagi nu l-a putut învinge pe Suka. Iancu a avut şi el golul în vârful bocancului, în min. 45, dar a şutat slab de la 20 m. Kashima ar fi putut deschide scorul în min. 48, dar intervenţia salvatoare a lui Şerban a păstrat intactă tabela de marcaj. Ultimele două situaţii de gol au aparţinut Academiei Hagi. Puţanu, cu capul, din 6 m, în min. 58, şi Luiz Carlos, tot cu capul, după o centrare perfectă a lui Bălaşa, la ultima fază a meciului, ar fi putut aduce o victorie care ar fi rezolvat în mare măsură problema câştigătoarei acestei ediţii a turneului. „Am observat o stare de oboseală, dar şi acea mentalitate care apare după un succes cu 3-0 cu Inter. Am văzut însă un patron, Gică Hagi, transpus total la meci, care trăieşte fiecare moment al jocului. Nu vreau să fac nominalizări, dar vreau să spun că ce a făcut Hagi aici trebuie urmat şi de marile cluburi din ţară“, a declarat preşedintele FRF, Mircea Sandu. Deşi s-a zbătut în atac, Ionuţ Vînă nu a mai avut realizările din meciul cu italienii. „A intervenit oboseala şi ne-am luat-o în cap după ce ne-a felicitat toată lumea. Nu am făcut un meci bun şi nu am înscris pentru că nu am fost concentraţi. Sperăm să ne trezim la timp şi să facem un meci bun cu Real“, a declarat Vînă. „Ieri (n.r. - marţi) ne-am dăruit total, iar acum se pare că ne-a ajuns oboseala. Cu Real Madrid vrem să ne luăm revanşa“, a mărturisit şi fundaşul Ionuţ Puţanu.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Cristian Cămui): Şerban - Bălaşa, Ţîru, Puţanu, Mitache - Nikolov, Boitoş (31 Vasile; 73 Tănase), Iancu (65 Ciochină) - Mihai, Farin (38 Luiz Carlos), Vînă; Kashima Antlers (antrenor Joaquim Ferreira Da Filho): Suka - K. Tobita, Ueno, R. Suzuki, Tokuno - T. Tobita, Hashimoto, Komiyama (58 Kiyonaga) - A. Suzuki (76 Saito), Nakagawa, Miyauchi. Au mai jucat: Onose, Saito, Kiyonaga, Okada. Au arbitrat: Gelu Dimaca - Cosmin Stoian şi Genin Menlivuap (toţi din Constanţa).

În cealaltă partidă de ieri: Real Madrid - Inter Milano 4-2 (2-1). Au marcat: Amoruso 26-autogol, Radaelli 32-autogol, J. Martinez 75-pen., Rodriguez 78 / Monachello 20, 71. Au evoluat - Real (antrenor Luis Miguel Ramis Monfort): Lopez - Exposito, Just, J. Martinez, Paleo, Cabanes, Aceituno, F. Gonzalez, A. Martinez, Lominchar, Balaguer. Au mai intrat: Peinador, Cobacho, Cardona, Munoz, Rodriguez, Bristol, Huertas, De la Fuente, Herreros; Inter (antrenor Sergio Zanetti): Dalle Vedove - Amoruso, Scappi, Feerara, Pasa, Ntow, Bangoura, Radaelli, Martinelli, Monachello, Gabianelli. Au mai intrat: Guglielmotti, Sarina, Marini, Colombi, Mainini, Parlato, Del Piero, Djuno. Au arbitrat: Dragoş Teodor - Aurel Oniţă şi Sebastian Stoianof (toţi din Constanţa).

Astăzi sunt programate ultimele partide ale turneului, Academia Hagi - Real Madrid (ora 19.00) şi Inter Milano - Kashima Antlers (ora 21.00), urmate de festivitatea de premiere. Clasament: 1. Academia Hagi 4p (golaveraj: 3-0), 2. Kashima Antlers 4p (2-1), 3. Real 3p, 4. Inter 0p.