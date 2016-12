Academia Hagi organizează o nouă ediție a “Cupei Stelelor Estului“

În perioada 8-11 septembrie, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ va organiza a 4-a ediţie a turneului internaţional de juniori “Cupa Stelelor Estului“. Întrecerea se va desfășura la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, fiind rezervată echipelor cu jucători născuţi după 1 ianuarie 1999 (U15). Alături de Academia Hagi vor participa Galatasaray Istanbul, Cerno More Varna și Academia “Ferenc Puskas“, partidele urmând a avea loc în sistem campionat, fiecare cu fiecare. Accesul spectatorilor va fi liber. Pe lângă trofeul dedicat câștigătoarei din acest an, cei mai buni dintre cei 80 de juniori vor fi recompensați și cu următoarele premii individuale: “Cel mai bun portar al turneului“, “Cel mai bun fundaş al turneului“, “Cel mai bun mijlocaș al turneului“, “Golgheterul turneului“ şi “Cel mai bun jucător al turneului“. Programul “Cupei Stelelor Estului“ - luni: Galatasaray Istanbul - Academia Puskas (ora 17.00), Academia Hagi - Cerno More Varna (ora 19.00), marţi: Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna (ora 17.00), Academia Hagi - Academia Puskas (ora 19.00), joi: Academia Puskas - Cerno More Varna (ora 17.00), Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 19.00). Precedentele trei ediţii ale „Cupei Stelelor Estului“ au fost câştigate de Academia Hagi (2010 şi 2013) şi Bursaspor (2011).