Academia Hagi participă la “Puskas-Suzuki Cup”

În perioada 6-9 aprilie, în Ungaria, echipa de juniori republicani B a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Daniel Rădulescu, va participa la puternicul turneu internaţional “Puskas-Suzuki Cup 2012“. Competiţia este organizată de Academia “Ferenc Puskas” şi reuneşte la start şase echipe: Academia Puskas (gazda turneului), Honved Budapesta (clubul la care a evoluat Ferenc Puskas în Ungaria), Real Madrid (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut gloria fotbalistică), Panathinaikos Atena (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut cele mai mari satisfacţii ca antrenor), Austria Viena şi Academia Hagi. Pentru formaţia constănţeană va fi cea de-a doua prezenţă consecutivă la puternicul turneu internaţional maghiar.

„Suntem onoraţi să participăm pentru al doilea an consecutiv la acest turneu. Mă bucur că există o colaborare între Academia Hagi şi Academia Puskas prin reciprocitatea participării cluburilor noastre la turnee internaţionale puternice. În afara rezultatelor, scopul nostru este să dezvoltăm şi să promovăm tinerii jucători în competiţiile puternice. Dacă anul trecut am fost în imposibilitatea de a alinia cea mai bună echipă la această competiţie, deoarece cei mai buni şase jucători au fost convocaţi la echipa naţională România Under 17, anul acesta venim cu echipa completă. Avem şi avantajul că cei mai mulţi dintre jucătorii noştri, născuţi în 1995, au participat şi la ediţia precedentă şi cunosc competiţia“, a declarat antrenorul Daniel Rădulescu.

Programul turneului - vineri, 6 aprilie: Academia Puskas - Panathinaikos Atena (Grupa A, ora 15.00), Academia Hagi - Honved Budapesta (Grupa B, ora 17.00); sâmbătă, 7 aprilie: Honved Budapesta - Austria Viena (Grupa B, ora 15.00), Academia Puskas - Real Madrid (Grupa A, ora 17.00); duminică, 8 aprilie: Panathinaikos Atena - Real Madrid (Grupa A, ora 15.00), Academia Hagi - Austria Viena (Grupa B, ora 17.00); luni, 9 aprilie: loc 3 Gr. A - loc 3 Gr. B (ora 14.00), loc 2 Gr. A - loc 2 Gr. B (ora 16.00), loc 1 Gr. A - loc 1 Gr. B (ora 18.00).