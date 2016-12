Academia Hagi, principalul furnizor pentru naţionala U16

Naţionala de fotbal sub 16 ani a României (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) va disputa, la 17 şi 19 iunie, două partide de pregătire în compania reprezentativei similare a Macedoniei. În vederea acestor meciuri test, pregătitoare pentru preliminariile Campionatului European din 2015, selecţionerul Florin Răducioiu a convocat nouă jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Campioni în 2013 la juniori C, puştii Academiei Hagi formează şi în acest an nucleul reprezentativei U16, care va avea ca obiectiv calificarea la turneul final al CE din 2015, găzduit de Bulgaria. Iată-i şi pe cei nouă jucători convocaţi de Florin Răducioiu: Cosmin Dur-Bozoancă (portar), Tiberiu Căpuşă (fundaş dreapta), Virgil Ghiţă şi Szabolcs Kilyen (fundaşi centrali), Ianis Hagi şi Carlo Casap (ambii mijlocaşi), Andrei Ciobanu, Robert Grecu şi Florinel Coman (toţi atacanţi). În această toamnă, România U16 va lua startul în Grupa a 12-a preliminară a CE din 2015, alături de Cehia, Danemarca şi Andorra. Jocurile se vor disputa în Andorra, în zilele de 24, 26 şi 29 septembrie. Primele două clasate se vor califica la Turul de Elită.