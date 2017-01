Academia Hagi s-a impus în două finale la “Trofeul Speranţei“

Prima ediţie a “Trofeului Speranţei“ la fotbal pentru formaţiile de juniori 1998, 2001, 2002 şi 2003, desfăşurată pe terenurile Academiei Hagi, “Voinţa şi terenul sintetic de la Hotel “Iaki“, s-a încheiat ieri. Academia Hagi a reuşit o performanţă deosebită, câştigând categoriile 1998 şi 2002, iar la categoriile 2001 şi 2003 a disputat de asemenea marea finală. „Mulţumim tuturor echipelor pentru participare şi felicităm în aceeaşi măsură atât echipele câştigătoare cât şi cele învinse“, a declarat la final preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Organizatorii turneului au răsplătit la final toate participantele cu diplome şi premii, oferind în plus, la fiecare categorie, trofee speciale pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar şi golgeterul turneului. Nu mai puţin de şapte dintre aceste trofee au revenit juniorilor Academiei Hagi ! La cea mai mare dintre grupe, Academia Hagi 1998 a întâlnit în marea finală Dinamo, pe care a învins-o cu 2-1 (2-0), câştigând turneul şi demonstrând că grupul format de antrenorul Marius Codescu este probabil cel mai puternic din ţară la această categorie. „A fost un turneu util, cu jocuri deosebit de bune. Urmează alte competiţii oficiale care se vor încheia cu finala Campionatului Naţional, pe care vreau să o câştigăm. Orice antrenor îşi doreşte să aibă un lot atât de bun. Lotul nu este foarte numeros, însă cei 16 jucători sunt de valori foarte apropiate şi au calităţi foarte bune“, a precizat antrenorul Marius Codescu. „Mă bucur că am câştigat acest trofeu şi cred că prin acest turneu am câştigat mai multă experienţă“, a spus Nicolae Cârnaţ, puştiul Academiei Hagi fiind desemnat, alături de Ianis Hagi, cel mai bun jucător al turneului. „Muncesc ca orice copil şi încerc să câştig cât mai multe trofee. Campionatul nostru nu este unul puternic, iar astfel de competiţii ne ajută mult să progresăm“, a spus şi Ianis Hagi. Iată premiile oferite la fiecare categorie de vârstă, : 1998 - cel mai bun jucător: Ianis Hagi şi Nicolae Cârnaţ (ambii Academia Hagi); golgeterul turneului: Andrei Ciobanu (Academia Hagi); cel mai bun portar: Bogdan Şcorici (Dinamo Bucureşti); 2001 - cel mai bun jucător: Antonio Vlad (Academia Hagi), cel mai bun portar: Alexandru Şerban (Academia Hagi), golgeterul turneului: Bogdan Bardac (Oţelul Galaţi); 2002 - cel mai bun jucător: Alexi Pitu (Academia Hagi), cel mai bun portar: Sabin Stănciulescu (Academia Hagi), golgeterul turneului: Dragoş Simionov (Junior Galaţi), 2003 - cel mai bun jucător: Daniel Vass (Kinder Tg. Mureş), cel mai bun portar: Denis Feier (Kinder Tg. Mureş), golgeterul turneului: Răzvan Tănasă (Academia Hagi).

Rezultatele complete de ieri - grupa 1998, finala mare: Academia Hagi - Dinamo 2-1, finala mică: Oţelul - U. Cluj 3-0, locurile 5-6: CSS 2 Bucureşti - Petrolul Ploieşti 0-4, locurile 7-8: FC Farul - FCM Tg. Mureş 0-4; grupa 2001 - finala mare: Academia Hagi - Oţelul Galaţi 1-1 (4-5 după 7m), finala mică: Juniorul Bucureşti - FC Vaslui 3-0, locurile 5-6: Proluceafărul Bucureşti - Dinamo Bucureşti 1-2, locurile 7-8: Stars Brăila - FC Farul 2-1; grupa 2002 - finala mare: Academia Hagi - Juniorul Bucureşti 4-2, finala mică: FC Vaslui - Junior Galaţi 2-7, locurile 5-6: ACS Tîmpa Braşov - CSM Focşani 0-4, locurile 7-8: FC Viitorul - FC Farul 4-6; grupa 2003 - Academia Hagi - Stars Brăila 9-0, Săgeata Năvodari - Kinder Tg. Mureş 0-4, finala mică: Stars Brăila - Juniorul Bucureşti 2-2 (5-4 după 7m), finala mare: Kinder Tg. Mureş - Academia Hagi 4-3.