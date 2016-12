Academia Hagi şi Ştefan Petcu au întrerupt colaborarea

După doi ani în care Ştefan Petcu s-a ocupat de pregătirea juniorilor republicani la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“, tehnicianul constănţen a decis, de comun acord cu şcoala de fotbal condusă de Gică Hagi, să întrerupă colaborarea. „Poziţia lui Ştefan Petcu în cadrul Academiei a fost pentru mult timp una normală. Când am bătut palma pentru a începe munca, ştia că aici se munceşte mult. Nu a dorit să respecte regulamentul şi au existat şi unele conflicte cu alţi antrenori. Deşi am încercat o reconciliere, nu s-a reuşit acest lucru“, a declarat Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, care consideră că Petcu ştia ce presupune contractul semnat în urmă cu doi ani. În schimb, antrenorul Ştefan Petcu este de părere că ar fi meritat mai mult după munca depusă la Academie. „Consider că mi-am făcut treaba acolo, dar nu m-am înţeles cu anumite persoane şi am decis să întrerupem pe cale amiabilă înţelegerea. Nu cred că trebuia să ajungem la o despărţire, dar nu este normal să fiu acuzat mereu de câte ceva. Consider că mi-am făcut datoria acolo. Am spus că vor ieşi jucători de lot naţional şi au ieşit. Au fost unele lucruri pe care nu le-am putut accepta şi am decis că este mai bine să plec“, a afirmat fostul jucător al Farului şi al Stelei. Fără angajament în acest moment, Petcu spune că a discutat deja cu oficialii Farului, dar că mai aşteaptă un telefon de la aceştia. „Nu vreau să mă bag peste Butoiu sau Cămui. Nu ar fi normal şi nu îmi doresc acest lucru. Am vorbit pentru o funcţie de manager sportiv. Aş dori însă să mi se ofere posibilitatea de a face o selecţie printre jucătorii din oraş sau judeţ cu vârste de 18-20 de ani. I-aş pregăti de trei ori pe săptămână timp de o lună şi jumătate, iar apoi antrenorii de la Farul să vină şi să aleagă ce jucători doresc. Dacă găsim cinci sau şase jucători buni pentru Farul, atunci este foarte bine“, spune Petcu.