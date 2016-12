Academia Hagi şi-a desemnat cei mai buni juniori ai săptămânii trecute

Programul iniţiat de Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” de a răsplăti evoluţiile foarte bune ale juniorilor pe parcursul ultimei săptămâni a continuat cu desemnarea celor mai buni juniori la grupele juniorilor A, B, C şi Cupa Hagi-Danone. Cel mai bun junior A al săptămânii precedente a fost ales fundaşul stânga Bogdan Mitache. Născut la Medgidia, Bogdan Mitache (17 ani) a impresionat prin determinarea arătată. „În general se pregăteşte exemplar şi este un exemplu pentru toţi colegii lui în instruirea de zi cu zi. Are calităţi fizice deosebite şi cu greu poate fi depăşit în duelul unu contra unu“, şi-a justificat antrenorul Cristian Cămui nominalizarea. La juniori B, antrenorul Daniel Rădulescu l-a desemnat pe Mihai Bălaşa (16 ani, internaţional de juniori) ca cel mai bun junior. „Este căpitanul echipei şi a avut un comportament de adevărat lider“, şi-a motivat decizia Daniel Rădulescu. Pentru prima oară de la iniţierea programului, printre cei mai buni juniori ai săptămânii se regăseşte şi un portar, Ors Tordai (14 ani), de la grupa 1997 a juniorilor C. „Este un portar de mare viitor şi un caracter deosebit. Dacă va avea o comunicare bună cu toţi, în doi-trei ani îl văd apărând poarta echipei de seniori FC Viitorul. Am avut trei meciuri săptămâna trecută, iar el a închis poarta. De altfel, a primit un singur gol în cele 12 etape de campionat, iar acela în partida cu colegii de la Academia Hagi“, a afirmat antrenorul Vasile Mănăilă. Tot la juniori C, dar la grupa 1998, antrenorul Marius Codescu s-a oprit asupra lui Andreas Iani. „Este cel mai echilibrat jucător din lot, este ceasul echipei“, a spus Marius Codescu. Cel mai bun junior D al săptămânii trecute este Alexandru Măţan (12 ani), component al Academiei Hagi din 2009. „Fiecare antrenament l-a efectuat la capacitate maximă, lucru care nu este uşor la această vârstă. A avut reuşite tehnice deosebite la antrenamente, cât şi în meciul susţinut în weekend“, a precizat antrenorul Nicolae Roşca. La categoria Cupa Hagi-Danone, juniorul săptămânii este Rareş Oană, acesta reuşind nu mai puţin de patru goluri în ultimul meci de campionat.