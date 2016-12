Academia Hagi trimite 20 de jucători la loturile naţionale

Luna mai este una bogată în convocări la loturile reprezentative pentru jucătorii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Lotul naţional under 15 (jucători născuţi în 1998), pregătit de Florin Răducioiu, va disputa două meciuri de verificare contra echipei similare a Poloniei, pe 21 şi 23 mai, motiv pentru care au fost convocaţi 11 jucători constănţeni: Cosmin Dur-Bozoancă, Virgil Ghiţă, Tiberiu Căpuşă, Szabolcs Kilyen, Doru Dumitrescu, Ianis Hagi, Robert Grecu, Nicolae Cârnaţ, Andrei Ciobanu, Florinel Coman şi Carlo Casap. Reprezentativa under 16 a României (jucători născuţi în 1997) participă în perioada (11-16 mai), în Irlanda, la Turneul Internaţional UEFA de Dezvoltare. Selecţionerul Adrian Bumbescu a convocat pentru această acţiune şase jucători de la Academia Hagi: Arpad Tordai, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Victor Rogoza, Alexandru Stoica şi Mihai Oarnă. În cadrul turneului, România U16 a înregistrat următoarele rezultate: 0-5 cu Belgia, 1-0 cu Irlanda şi 1-10 cu Germania!!! După revenirea din Irlanda, cei şase jucători constănţeni vor rămâne în cantonament, la Mogoşoaia, pentru că, pe 21 şi 23 mai, România U16 va susţine două meciuri test contra echipei similare a Austriei. Alte trei convocări sunt la lotul naţional under 17 (jucători născuţi în 1996), Răzvan Marin, Cătălin Torişte şi George Tudoran fiind chemaţi de selecţionerul George Tudoran. Naţionala under 16 va întâlni Republica Moldova în două partide test, la Galaţi, pe 23 şi 25 mai.