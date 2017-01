Academia Hagi, victorie la „Cupa Stelelor Estului“

A treia ediţie a „Cupei Stelelor Estului 2013”, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1998, a început, ieri, la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Meciul de debut a adus faţă în faţă Academia Hagi 1998 (campioană naţională la juniori C în acest an) şi Academia „Ferenc Puskas”. Încurajaţi din tribune de câteva sute de fani, constănţenii au pornit în forţă şi au deschis scorul încă din min. 8, când Ciobanu a pătruns pe partea dreaptă şi l-a servit perfect pe Cârnaţ, atacantul gazdelor marcând spectaculos, cu capul. Ungurii au încercat să revină în joc şi au dominat mare parte din prima repriză, dar au rămas în inferioritate numerică după ce Csako a făcut henţ şi a încasat al doilea cartonaş galben, în min. 37. Elevii lui Vasile Mănăilă au profitat rapid, mărindu-şi avantajul prin Ianis Hagi, care a executat perfect, cu piciorul stâng, lovitura liberă de la 17 m acordată pentru henţul lui Csako. După pauză, oaspeţii au continuat să pună presiune şi au redus din handicap în min. 71, Magyari trimiţând din careu pe lângă portarul Dur-Bozoancă. Două minute mai târziu, diferenţa s-a refăcut, Cîrnaţ finalizând perfect după o lansare superbă a lui Ianis Hagi. Scorul final a fost stabilit în ultimul minut, când Toth a profitat de o nesincronizare în tabăra gazdelor. La final, conform regulamentului competiţiei, s-au executat lovituri de departajare, unde Academia Hagi s-a impus cu 4-3, pentru constănţeni înscriind Ianis Hagi, Ghiţă, Cîrnaţ şi Tudor.

„A fost un meci foarte bun de copii, pe care l-am câştigat, însă noi nu am făcut un joc atât de bun”, a spus la final Gică Hagi, care a urmărit partida din tribune. „Am vorbit cu tata cu o zi înainte de meci şi mi-a spus să mă concentrez şi să dau gol şi pase de gol. A fost un meci echilibrat, în care am jucat mai bine pe contraatac. Ungurii sunt mai puternici fizic şi mai ambiţioşi, dar noi am fost mai tehnici şi mai inteligenţi şi am câştigat”, a adăugat căpitanul constănţenilor, Ianis Hagi. „Mă bucur că am câştigat şi am marcat două goluri. A fost un meci echilibrat, dar cred că noi am jucat mai bine. Vom munci şi vom încerca să câştigăm turneul”, a completat jucătorul meciului, Nicolae Cîrnaţ.

Pentru Academia Hagi 1998 au evoluat: Dur-Bozoancă - Căpuşă (69 Manole), Ghiţă, Trancă, Vlădescu - Iani (69 L. Gheorghe), D. Dumitrescu (48 Tudor) - Grecu (54 Onţel), I. Hagi (cpt.), Ciobanu - Cârnaţ.

Rezultate: Academia Hagi - Academia „Ferenc Puskas“ 3-2 (2-0), 4-3 la penaltyuri, şi Galatasaray Istanbul - Partizan Belgrad 1-0 (1-0), 4-5 la penaltyuri.

Astăzi sunt programate următoarele meciuri: Partizan Belgrad - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 16.30) şi Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 18.30). Joi, în ultima zi a turneului, se vor disputa meciurile Academia Hagi - Partizan Belgrad (ora 16.00) şi Galatasaray Istanbul - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 18.00). Se joacă în sistem campionat, câte două reprize a 40 de minute, fiecare cu fiecare, iar formaţia care va acumula cele mai multe puncte va câştiga turneul. La finalul turneului vor fi acordate premii pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş, golgheterul turneului şi cel mai bun jucător al turneului. Accesul spectatorilor este liber.