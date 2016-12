Academia Hagi, victorie la pas cu Inter Milano

Echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a debutat cum nu se putea mai bine la cea de-a doua ediţie a turneului Talent Cup, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1994, învingând cu un categoric, dar pe deplin meritat, 3-0, pe Internazionale Milano. După ce în urmă cu un an Academia Hagi 1998 învingea cu 3-0 pe Juventus Milano la Mundialito, ieri a fost rândul unei alte formaţii italiene să fie învinsă cu un scor de neprezentare. Cu 11 internaţionali în lot (6 under 17 şi 5 under 16), Academia Hagi a oferit un fotbal spectaculos, combinativ şi creativ în faţa unei reprezentante a fotbalului italian pentru care organizarea defensivă nu mai are de mult timp niciun secret.

După un început echilibrat, în care Inter a părut să fie la timonă, Academia Hagi a deschis scorul, în min. 23, prin Ciochină, vârful constănţenilor înscriind cu un şut sub bară de la marginea careului mic. Golul a dat aripi formaţiei pregătite de Cristian Cămui, iar Vînă în două rânduri (min. 35 şi 51) şi Nikolov (min. 42 - bară) au fost aproape de noi reuşite. Academia şi-a majorat diferenţa în min. 67, Ţîru deviind pe spate, cu capul o centrare, a lui Mihai. Scorul final, 3-0 pentru Academia Hagi, a fost stabilit în min. 80+5, Hodorogea şutând violent din centrul careului. „O victorie deosebită, în faţa unui adversar puternic şi care ne mulţumeşte pe toţi. Îi felicit pe jucători pentru dăruire, pentru ardoarea cu care au evoluat. Academia Hagi are talente şi resurse pentru fotbalul românesc. Ne-a fost teamă de joc, pentru că, din punct de vedere fizic, nu am depăşit toate etapele de pregătire, dar jucătorii au arătat că formează un grup unit. Inter are jucători valoroşi, dar fotbalistul român este mai tehnic“, a declarat antrenorul Cristian Cămui. „Am făcut un meci foarte bun, chiar dacă am întâlnit o echipă foarte bine organizată. Nu am înscris, dar sper să mă revanşez cu japonezii. Când eram mic nici nu visam să pot juca împotriva unor astfel de formaţii, dar acum totul este posibil datorită lui Gheorghe Hagi“, a afirmat decarul Academiei Hagi, Gabriel Iancu.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Cristian Cămui): Şerban - Babu (41 Bălaşa), Puţanu (77 Hodorogea), Ţîru, Mitache (77 Teodorof) - Nikolov (68 Tănase), Boitoş (70 Vasile), Iancu (70 Farin) - Vînă, Ciochină (41 Luiz Carlos), Păiuş (41 Mihai); Inter Milano (antrenor Sergio Zanetti): Dalle Vedove - Guglielmotti (70 Djuno), Marini, Amoruso (50 Gabianelli), Scappi (41 Monachello) - Ferrara, Sarina (50 Radaelli), Pasa (41 Del Piero) - Bangoura, Colombi (50 Martinelli), Ntow (70 Parlato). Au arbitrat: Dan Burcă (Mangalia) - Bella Szoke şi Sorin Păduraru (ambii din Constanţa).

În cealaltă partidă de ieri: Real Madrid - Kashima Antlers 1-2 (0-1). Au marcat: Aceituno 80 / A. Suzuki 4, Kiyonaga 65. Cartonaş roşu: Miyauchi (min. 75 - două cartonaşe galbene). Real a ratat un penalty prin Bristol, în min. 78. Au evoluat - Real Madrid (antrenor Luis Miguel Ramis Monfort): Peinador - A. Martinez, Munoz, Cardona, Cobacho - Bristol, J. Martinez, Huertas - Herreros, Rodriguez, Cabanes. Au mai intrat: Lopez, F. Gonzalez, Aceituno, Exposito, Just, Paleo, Lominchar, La Fuente şi Balaguer; Kashima Antlers (antrenor Joaquim Ferreira Da Filho): Suka - K. Tobita, Ueno, R. Suzuki, Tokuno - T. Tobita, Hashimoto, Komiyana - A. Suzuki, Nakagawa, Miyauchi. Au mai intrat: Onose, Saito şi Kiyonaga. Au arbitrat: Fernando Costache - Paul Dimancea şi Florin Iacob (toţi din Constanţa).

Programul partidelor - astăzi: Academia Hagi - Kashima Antlers (ora 19.30) şi Real Madrid - Inter Milano (ora 21.30); joi: Academia Hagi - Real Madrid (ora 19.30) şi Inter Milano - Kashima Antlers (ora 21.30). Partidele vor fi transmise în direct pe Eurosport 2, Sport.ro, şi Neptun TV. Biletele şi abonamentele pentru ediţia a II-a a turneului internaţional “Talent Cup“ se găsesc la chioşcurile Telegraf, la SPA Center Iaki, secretariatul FC Farul şi casele de bilete ale stadionului Farul. Biletele costă 10 lei, iar abonamentele 20 lei.