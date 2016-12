Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ are un nou rector!

18:28:10 / 29 Iunie 2016

NOROC

Aveti noroc ca nu a participat si domnu vesnic rector Panait / umc, ca doar la AN s-a convertit din simplu inginer intr-un cadru universitar, pe care urma sa-l astepte o cariera glorioasa ! Sa fie oare din cauza ca la AN nu pot fi inmatriculati nig..erien..i, precum aceeia despre care declara ca nu pot fi deosebiti intre ei, daca nu se cazeaza la hotelul lui m.az.are ? Sau din cauza ca la AN nu se pot externaliza veniturile pe fundatii prin care sa le cheltui cum vrei si de nimeni controlat ? Fonduri eu.ro.pene/de.tu.rn.ate de la CERONAV pentru salarii de sute de milioane de lei sunt si la AN?