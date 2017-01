Academia Română verifică acuzaţiile aduse ministrului Educaţiei

SOLICITARE Premierul Victor Ponta a cerut specialiştilor Academiei Române să clarifice acuzaţiile de plagiat care i se aduc ministrului Educaţiei, Ioan Mang. \"Dacă acuzaţiile se dovedesc adevărate, ministrul pleacă, îşi va prezenta demisia. Dacă nu se dovedesc, înseamnă că aceasta este cea mai periculoasă funcţie din România în acest moment\", a spus premierul. Proaspătul ministru a respins în urmă cu trei zile acuzaţiile pe care i le-a adus Emil Boc, considerând că totul este o acţiune politică şi apreciind că lucrările ştiinţifice nu pot fi înţelese de oricine pentru că sunt aspecte teroretice ale unor algoritmi care nu pot fi modificaţi pentru că „nu sunt invenţia lui Mang”. Pe de altă parte, ministrul Educaţiei recunoaşte că, după valul de acuzaţii care i s-au adus, s-a gândit de multe ori la demisie şi chiar să plece din învăţământ, nu pentru că ar fi vinovat, ci pentru că este scârbit. El ia în calcul plecarea, indiferent de răspunsul Academiei Române, pentru că situaţia a provocat „multă suferinţă în jur”. \"Da, sigur. Nu este nicio problemă. Şi dacă nu se retrage titlul, plec eu\", a arătat ministrul Educaţiei.

MANG IA ÎN CALCUL DEMISIA În plus, referitor la noile acuzaţii de plagiat formulate de PDL la adresa câtorva lucrări cu numele ministrului Educaţiei, răspunsul lui Mang a fost că lucrările menţionate de pedelişti nu îi aparţin, iar scopul acuzelor este atacul la USL. \"Lucrările acelea nu sunt ale mele. Toată această acţiune este o luptă a celor care au pierdut puterea în faţa Guvernului USL. Din disperare de cauză, au trecut la atac. (...) Numele meu a fost trecut la finalul unor lucrări care nu îmi aparţin. Acum câteva zile m-am referit la alte lucrări, primele două lucrări. (...) Nu am trimis niciodată în Ucraina o lucrare şi nici nu am luat de pe un site din Ucraina niciodată\", a mai spus Mang. Răspunsul lui Mang nu i-a mulţumit pe cei de la PDL care, prin vocea fostului ministru al Educaţiei, Cătălin Baba, a cerut premierului să decidă până luni înlocuirea actualului ministru. \"Tactica de a solicita Academiei Române să se pronunţe asupra plagiatului nu face decât să prelungească o stare de fapt. Demisia nu este o ruşine, în acest caz este o datorie, în joc fiind credibilitatea sistemului de învăţământ\", crede Baba.