„Acasă… e cel mai bine” (II)”

Este unul dintre cei mai carismatici artişti din România, care a făcut cunoştinţă cu scena abia prin deceniul patru al vieţii sale. Actor şi cântăreţ, inconfundabilul Mihai Mărgineanu este un român fericit şi modest din fire, mărturisind că în fiecare an stă la masa de Crăciun cu familia, acasă, în Bucureşti. El a acordat un interviu cotidianului „Telegraf” - din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte - în care le-a vorbit constănţenilor despre cum priveşte el atmosfera sărbătorilor de iarnă şi despre una din marile sale pasiuni în afara muzicii, schiatul.

Reporter (R.): Cum a fost 2013 pentru actorul Mihai Mărgineanu?

Mihai Mărgineanu (M. M.): Pentru actorul Mărgineanu a fost un an infernal… Nefiind un actor cu şcoală, am luat multe bobârnace de la colegii mei. S-a filmat mult, anul acesta. Pentru cântăreţul Mihai Mărgineanu, în schimb, a fost un an extrem de frumos, cu multe concerte în faţa unor oameni dragi, veseli şi care ştiu să se distreze. Una peste alta, a fost un an bun, dar mereu e loc şi de mai bine. De aceea privim cu optimism spre 2014, n-avem încotro.

R.: Se vorbeşte că sunteţi un schior dibaci. Pe unde vă place să schiaţi?

M. M.: Da, este adevărat. Îmi place să schiez peste tot unde merg şi sunt pârtii. Şi la noi sunt pârtii frumoase, Există una pe care am descoperit-o recent, în munţii Semenic, modernizată cu aparatură de la austrieci. Austria şi Italia sunt iarăşi locuri unde mă simt excelent la schiat, au pârtii bune, servicii impecabile. Mai avem până să-i ajungem din urmă.

R.: Ce le uraţi românilor de sărbători?

M. M.: Exact ceea ce le urez mai mereu. Să fie sănătoşi şi să nu uite să fie fericiţi. E cel mai important lucru să fii fericit şi apoi să împarţi fericirea. Tot ceea ce facem, tot ceea ce trăim trebuie să împărţim cu ceilalţi, altfel trăim degeaba. Să ne dea Dumnezeu „minte” şi să ştim să o folosim. În rest… mulţi ani trăiască!