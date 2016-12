Accent cu probleme

Un pilot a provocat o alertă de securitate de proporţii, pentru că s-a încuiat din greşeală în toaleta avionului şi a trimis în cabină, după ajutor, ”un pasager cu accent de Orient Mijlociu”, speriindu-l pe copilot, care a crezut că avionul era atacat de terorişti. Pilotul nu reuşea să deschidă uşa de la baie, iar un pasager din primul rând, care a auzit bătăile în uşă, s-a oferit să-l anunţe pe copilot. Avionul pe ruta Carolina de Nord - New York era aproape de aterizare iar copilotul, speriat, a refuzat să-l lase pe pasager în cabină şi a anunţat turnul de control al aeroportului LaGuardia că avionul este în pericol. ”Căpitanul a dispărut şi ...uh... este cineva aici, cu un accent străin puternic, care încearcă să intre în cabină”, a informat copilotul turnul de control, potrivit înregistrării. Pasagerul a explicat prin uşă ce se întâmplase dar copilotul era în continuare suspicios. Pasagerul a continuat să bată la uşa cabinei şi chiar s-a oferit să spună parola dată de pilot, dar copilotul a refuzat să se mişte, iar avioanele militare, care intervin în situaţii de risc, au fost alertate.

Pilotul a reuşit până la urmă să iasă din baie şi şi-a reluat locul în cabină. În înregistrarea audio obţinută de publicaţia ”The New York Post”, pilotul poate fi auzit spunând turnului de control din LaGuardia: ”Eu, căpitanul, am rămas blocat în baie şi am fost nevoit să forţez uşa pentru a putea ieşi. Nu există nicio ameninţare”.