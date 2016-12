Accent pe ecologie

ECOLOGIA, O PRIORITATE Social democraţii consideră că Uniunea Social Liberală trebuie să fie preocupată mai mult de ecologie. În acest sens, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, în cadrul şedinţei de constituire a Forumului Naţional al Ecologiştilor din PSD, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, că în cadrul Uniunii Social Liberale este nevoie de un forum sau un partid ecologist. „PSD este prea mare ca să fie doar ecologist, are prea mulţi primari că să-i convingă pe toţi că mediul e mai important decât voturile, are prea multe preocupări în domeniul economic şi social că să reuşească să pună mediul pe primul loc şi atunci cred că, strategic, trebuie să existe o voce care, ori de câte ori vorbim despre locuri de muncă, să ne tragă de mânecă şi să ne spună: „da, locuri de muncă, dar nu distrugând natura””, a afirmat Victor Ponta. Pe de altă parte, liderul social democrat consideră că este cel mai informat şi convins ecologist dintre preşedinţii partidelor parlamentare. „Nici nu am avut de ales în acest sens. Eu cred că merită plătit preţul politic şi electoral pentru a ieşi din situaţia în care ne aflăm. Eu cred că în acest domeniu, al ecologiei, suntem cel mai departe de Europa, mult mai departe decât în domeniul economic, al politicilor sociale sau infrastructurii. Avem două bucăţi de autostradă, dar în domeniul mediului este zona în care nu am luat nicio decizie importantă. Lucrările de la Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă s-au oprit nu pentru că ne-am gândit cu toţii, la fel ca în Germania, că trebuie să reevaluăm această situaţie, ci pentru că investitorii au plecat din România”, a declarat Victor Ponta. De asemenea, Ponta consideră că este nevoie de o strategie clară, care trebuie pusă în practică pentru a-i face pe cei care nu înţeleg valorile ecologismului să-şi schimbe opinia.

REPLICI PENTRU PDL În altă ordine de idei, preşedintele PSD a afirmat că de când s-a renunţat la desfiinţarea judeţelor, cei de la ANAF „s-au potolit” în privinţa cercetării declaraţiilor sale de avere. „Probabil că s-au gândit că mă intimidez şi o să-mi dau seama că este bine să desfiinţăm judeţele. De când s-au lămurit că nu desfiinţăm judeţele, s-au răcit”, a declarat Ponta. De asemenea, liderul PSD a mai susţinut, ca răspuns la afirmaţiile lui Cristian Preda, că nu există nici un pedelist de la Traian Băsescu în jos care să nu aibă o obsesie faţă de el sau Crin Antonescu, ceea ce demonstrează că liderii opoziţiei „îşi fac treaba”. „Ponta - Antonescu este tandemul în care, din toate sondajele de opinie pe care le facem şi noi şi PDL, românii au cea mai mare încredere, aşa încât, dacă Preda sau altcineva nu face parte din cei 60 - 70% care au încredere, poate o să reuşim să-l convingem”, a comentat liderul PSD. Europarlamentarul PDL Cristian Preda susţine că Victor Ponta are aceleaşi probleme pe care le avea şi Mircea Geoană, iar crearea USL nu face decât să ascundă, iar nu să rezolve dificultăţile liderului PSD: nu e un candidat credibil ca premier pentru Băsescu şi niciun prezidenţiabil pentru PSD. În fine, Ponta a mai spus, comentând informaţiile publicate de un cotidian central despre apariţia unei mişcări anti-Antonescu în PNL, că şeful statului poate să stea liniştit întrucât preşedinţii PSD şi PNL îşi vor duce la bun sfârşit mandatele la conducerea formaţiunilor.