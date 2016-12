Accente politice acute

Preşedintele Senatului, liberalul Crin Antonescu, a comentat, marţi seară, la un post de televiziune, ultimele declaraţii ale şefului statului legate de raportul Comisiei Europene (CE) privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) pe justiţie. În opinia sa, preşedintele ar trebui să răspundă la anumite întrebări: \"De unde până unde nu avem noi credibilitate, care nu avem astfel de probleme, şi are Traian Băsescu? De unde până unde un penal - cum le place lor să spună - penalul penalilor, cu flotă, cu spălare de bani, cu casa din Mihăileanu, cu dosare deschise... Penalul penalilor, tăticul penalilor... Nu s-a gândit niciodată să-şi dea demisia, să dea un răspuns cu minim bun simţ la lucrurile astea. Ne-a sfidat pe toţi\".

CE ŞI CORUPŢIA Crin Antonescu spune că CE are multe întrebări rămase în timp fără răspuns în legătură cu modul în care a gestionat destinul Europei în ultimii ani, deşi are mulţi comisari de bună calitate. El a apreciat că funcţionari ai CE \"jonglează\" cu imaginea României. De aceea, el consideră că este inadmisibil ca în raportul CE să fie atacat un trust de presă care nu îi este pe plac, de ani de zile, lui Băsescu. De asemenea, Antonescu a spus că nu se poate ca în rapoartele CE să fie menţionate \"la nesfârşit aceleaşi cazuri de corupţie\", fără a se preciza dacă a crescut sau nu corupţia din România de-a lungul celor trei ani în care Băsescu şi PDL au deţinut toată puterea din ţară. Antonescu a arătat că lupta cu corupţia în România a fost redusă la cazurile Năstase şi Voiculescu, deşi acestea sunt cazuri normale, care n-au fost împiedicate de nimeni şi s-au desfăşurat în justiţie. Liderul PNL a afirmat că se creează ideea că instituţii precum DNA sau ANI sunt imparţiale şi nonpartizane, însă nu au fost cazuri de corupţie anchetate din rândul cercului de putere al lui Băsescu. Crin Antonescu a declarat că nimeni din CE nu-şi pune problema că actuala putere de la Bucureşti are în spate şapte milioane de voturi la referendumul din 2012 şi un procent de 70% la alegeri, ceea ce nu este un lucru care să arate respect faţă de România.