Acceptă șefa DNA să fie audiată în comisia de anchetă a prezidenţialelor din 2009?

În scandalul privind anchetarea fraudării alegerilor prezidențiale din 2009 a intervenit și procurorul general, Augustin Lazăr, care face scut în jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și spune că nici ea și nici alți procurori nu trebuie să fie audiaţi la comisia parlamentară de anchetă. „După părerea mea, magistraţii nu au ce căuta în astfel de comisii. Magistraţii pot fi verificaţi şi audiaţi doar în cadrul legal al audierii de către un alt magistrat“, a afirmat procurorul general. Potrivit lui Augustin Lazăr, Ministerul Public analizează cu foarte multă atenţie afirmaţiile care sunt prezentate în spaţiul public şi în perioada imediat următoare vor fi luate decizii în ceea ce priveşte activitatea magistraţilor. Declarația procurorului general l-a enervat pe președintele Senatului, care a declarat că toţi cei chemaţi la Parlament pentru audieri trebuie să vină. „Toţi cetăţenii români au drepturi şi obligaţii egale, toţi suntem egali în faţa legii. Dacă Parlamentul hotărăşte constituirea unei comisii de anchetă şi hotărăşte să audieze o serie de persoane care pot să aibă informaţii relevante, cred că este obligaţia tuturor, fără niciun fel de excepţie, să se prezinte în faţa comisiei“, a declarat Tăriceanu. El a dat ca exemplu, pentru a-şi susţine afirmaţia, situaţia preşedintelui american Bill Clinton, audiat de Senatul SUA în scandalul sexual cu Monica Lewinsky. „Dacă noi ne referim la ţara pe care o privim cu extremă admiraţie, Statele Unite, acolo nu foarte demult, în timpul mandatului preşedintelui Clinton, preşedintele SUA a fost convocat pentru audieri la comisia senatorială de anchetă şi s-a prezentat. Și nu era procurorul Statelor Unite, ci era preşedintele Statelor Unite. Deci dacă vrem să acceptăm regulile democraţiei aşa cum sunt ele, atunci cred că trebuie să fie obligaţia tuturor să se prezinte la comisia parlamentară de anchetă şi nu există categorii speciale care să fie scutite de această obligaţie“, a mai spus Tăriceanu.

„BINOMUL COLDEA ŞI CODRUŢA = BINOMUL CEAUŞESCU ŞI LENUŢA“

Șeful Senatului a spus că nu i-a venit să creadă când a văzut câți tineri susțin „binomul Coldea și Codruța”, precizând că aceștia sunt folosiți ca „masă de manevră”. „Având avantajul vârstei, îmi amintesc că în anii '90 tinerii erau cuprinşi de o atitudine feroce împotriva binomului din perioada comunistă: Ceuşescu şi Lenuţa (Elena Ceaușescu, n.r.). Acum am văzut cu stupoare, nu mi-a venit să cred când am văzut mulţi tineri susţinând binomul Coldea şi Codruţa. Ei nu înţeleg, din păcate, aceşti tineri, pericolul încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru că spre deosebire de tinerii anilor '90 nu au trăit experienţa traumatizantă a comunismului”, a spus Tăriceanu. Amintim că înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009 va fi votată miercuri, 26 aprilie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. El a adăugat că Parlamentul are tot dreptul să investigheze, să cerceteze orice fel de temă, acest lucru fiind prevăzut în regulamentul său şi în Constituţie.