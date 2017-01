Acces gratuit la internet pentru locuitorii Mangaliei

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a inaugurat, vineri, noua sală de lectură a micii biblioteci din Mangalia, dotată prin programul Biblionet. La festivitate au participat coordonatorul regional al Programului Biblionet din partea IREX, Tache Bogdan şi metodistul Bibliotecii Judeţene „IN Roman”, Pleşoianu Ştefan, parteneri în cadrul Programului Biblionet alături de Primăria Mangalia. Potrivit primarului, Biblioteca din Mangalia a primit şase calculatoare noi, dotate cu toate echipamentele necesare pentru a asigura servicii de informare prin mijloace electronice (cameră web, căşti, microfoane, soft de la Microsoft Office cu toate sistemele de operare aferente), o imprimantă performantă, un videoproiector şi un ecran de proiecţie, un scaner, toate atingând valoarea de aproape 4.000 de de dolari. Administraţia locală - ca partener - a pus la dispoziţie spaţiul, conectarea la internet şi pregătirea anuală a bibliotecarelor prin cursuri de perfecţionare. În cadrul evenimentului, Claudiu Tusac a subliniat importanţa informaţiei în societatea contemporană. „Cine are informaţie are putere. Dacă ai la timp o informaţie îţi poţi găsi un loc de muncă mai bun, poţi beneficia de cursuri gratuite, îţi poţi păstra sănătatea dacă te informezi la timp. Biblioteca va deveni un spaţiu generos în care oricine va găsi personal calificat pentru a-l îndruma în căutarea şi găsirea informaţiei necesare, dar şi uneltele necesare acestei căutări. Nici nu pot enumera diversitatea serviciilor pe care le va putea oferi Biblioteca: de la simpla listare a unor lucrări până la organizarea de seri culturale, de la simpla vizionare a unor materiale informative până la organizarea de cursuri de perfecţionare în utilizarea mijloacelor de informare şi comunicare IT. Biblioteca va deveni centru de informare, de educare şi de socializare în comunitate, parte integrantă a vieţii culturale a oraşului”, a spus primarul. Programul Naţional Biblionet este parte a Programului Mondial Global Libraries, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi este implementat în România de fundaţia IREX în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, autorităţile locale şi bibliotecile publice din ţară. Programul va facilita accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne, prin cursurile de formare şi donaţii de echipamente şi softuri.