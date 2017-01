Acces gratuit la obiective de interes turistic în programul „Litoralul pentru toţi”

Preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că ediţia de anul acesta a programului „Litoralul pentru toţi”, desfăşurată în perioada 1 septembrie - 18 octombrie, atrage mai mulţi turişti decît ediţiile anterioare, prima săptămînă fiind vîndută de mai multe zile. „Probabil că un an de criză ca acesta a făcut mai mulţi turişti să se gîndească la „Litoralul pentru toţi” şi mai puţin la o vacanţă în timpul sezonului. Cei care nu şi-au permis să vină în timpul sezonului la mare, în mod cert au aşteptat acest program. Vînzările merg mai bine decît la orice ediţie a acestui program, avem deja vîndută prima săptămînă”, a declarat Corina Martin. Ea a mai spus că programul „Litoralul pentru toţi”, care se desfăşoară între 1 septembrie şi 18 octombrie, oferă turiştilor un voucher de atracţii prin care fiecare persoană are acces gratuit la unul din obiectivele de interes turistic din Dobrogea. „Orice turist care, începînd de astăzi (marţi - n.r.), se prezintă la o agenţie de turism din ţară şi va cumpăra un program „Litoralul pentru toţi” îşi va alege hotelul, iar agenţia de turism îi oferă şi voucherul de atracţii. Turistul este pus să aleagă între atracţiile pe care le preferă. Are de ales între Acvariu, Planetariu, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, Muzeul Adamclisi, Cetatea Histria, Muzeul de Artă”, a explicat Corina Martin.