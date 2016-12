Acces la internet în bibliotecă, prin programul „Biblionet”

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” este una dintre cele 12 biblioteci care au reuşit performanţa de a fi selectate în programul „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”, la care au aplicat 31 de instituţii judeţene din cele 41 care există la nivel naţional. În acest fel, importanta instituţie de cultură va deveni un centru informaţional complex, care va pune la dispoziţia utilizatorilor săi servicii moderne, indispensabile pentru comunitate. Programul are ca scop reducerea deosebirilor şi egalizarea şanselor de acces la informaţie şi comunicare între „bogaţii” şi „săracii” informaţiei, prin înfiinţarea, în bibliotecile publice, a unor Centre de Internet pentru Public (CIP). Prin acest program, membrii comunităţii vor fi iniţiaţi în utilizarea tehnologiilor moderne. Apelînd la aceste servicii, şomerii îşi vor putea spori şansele de a găsi un loc de muncă în zona unde locuiesc sau în alte zone geografice, contribuind, în acest mod, la mobilitatea şi flexibilitatea forţei de muncă. De asemenea, prin intermediul Internetului, aceştia se pot insera în programe de conversie şi reconversie profesională. La rîndul lor, elevii şi studenţii se pot orienta în oferta educaţională, tinerii vor putea să-şi găsească mai repede job-ul pe care îl caută, iar adulţii pot avea acces la programe de formare profesională continuă. Prin posibilităţile pe care le oferă Internetul, pensionarii pot rămîne contactaţi la pulsul vieţii, iar contactul prin e-mail, între rude aflate la mii de kilometri distanţă.

„Faptul că Biblioteca Judeţeană Ioan N. Roman a aplicat cu succes la acest program dovedeşte, înainte de toate, interesul şi înţelegerea autorităţilor locale – care au semnat o scrisoare-angajament în vederea integrării în program – faţă de comunităţile pe care le reprezintă şi le conduc, faţă de necesitatea ca cetăţenii acestor comunităţi să fie cît mai aproape de beneficiile societăţii cunoaşterii prin asimilarea şi utlizarea tehnologiiilor moderne capabile să schimbe în bine existenţa fiecărei persoane în parte şi a comunităţii în ansamblul lor”, specifică directorul de specialitate din cadrul Bibliotecii Judeţene Constanţa, Adriana Gheorghiu.

Participarea la programul „Biblionet” presupune îndeplinirea unor condiţii legate de implementarea şi sustenabilitatea CIP-urilor precum: spaţiu şi mobilier adecvat, bibliotecar cu normă întreagă, asigurarea conexiunii Internet în bandă largă şi protecţia echipamentelor. „Biblionet”, care face parte din programul desfăşurat la nivel mondial „Global Libraries”, este iniţiativa fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este organizaţia IREX (International Researches & Exchanges Board. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale.