Acces la sistemul de gaze mai repede decât se estima

PRIMUL TRONSON, FINALIZAT Locuitorii din satul Lazu al comunei Agigea vor putea beneficia mai repede decât se aşteptau de reţeaua de gaze a localtăţii. Mai exact, în doar 10 zile. Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, spune că jumătate din reţeaua de gaze a fost finalizată şi că zilele următoare va fi predată spre administrare către SC Congaz SA, care o va pune în funcţiune. „În Lazu, lucrările au fost pornite pe două tronsoane. Pentru primul tronson, lucrările au fost finalizate şi am hotărât de comun acord cu reprezentanţii Congaz că ar fi mai bine să-l dăm în folosinţă pentru ca oamenii să nu aştepte până se termină întreaga lucrare“, a declarat Cîrjaliu. Primarul a mai spus că, după ce va fi realizată recepţia, locuitorii vor putea începe să depună documentaţiile necesare pentru racordarea gospodăriilor la reţea. El a explicat că punerea în funcţiune a acestui tronson nu va afecta lucrările ce se vor derula pe cel de-al doilea tronson, care vor fi demarate în scurt timp. „Proiectul se derulează în funcţie de fondurile disponibile. Însă, pentru că este un proiect cu prioritate zero, am accelerat derularea lui ca în scurt timp să dăm în folosinţă şi cel de-al doilea tronson“, a mai spus Cîrjaliu.

CONDIŢII PENTRU DEZVOLTARE Primarul a explicat că demersul este un prim pas pentru dezvoltarea comunei şi, mai ales, va permite agenţilor economici din Lazu să-şi dezvolte mai mult afacerile. Valoarea proiectului ajunge la 900.000 de euro şi este suportată de către cei de la Congaz. Conform proiectului, vor fi racordate 670 de gospodării şi 15 agenţi economici de pe raza localităţii. „Conform planului, reţeaua de gaze din Lazu se va întinde pe 12.400 de metri liniari. Dacă va fi nevoie, vom modifica proiectul astfel încât şi alţi agenţi economici să se poată racorda la reţeaua de gaze”, a mai spus primarul.