Accesul la reţelele sociale a 72% din angajaţi din 11 ţări, restricţionat

Accesul angajaţilor la reţelele sociale este restricţionat în 72% dintre companii, fiind complet blocat în 53% dintre firme, în timp ce în alte 19% este restricţionat prin diferite măsuri, relevă studiul „Global IT Security Risks”, realizat de Kaspersky Lab în parteneriat cu B2B International. Reţelele de socializare sunt percepute ca având un risc ridicat pentru securitatea IT a companiei, alături de diverse alte servicii de file sharing. Peste 1.300 de specialişti IT din 11 ţări au participat la acest studiu. Socializarea online a devenit a doua cea mai interzisă activitate în timpul serviciului, după cea de partajare de fişiere prin reţelele peer-to-peer, mai arată studiul. Printre alte activităţi interzise de companii se numără şi online gaming-ul, accesarea de site-uri cu un conţinut neadecvat, streaming-ul video şi serviciile de mesagerie instant. Când au fost întrebate cu ce asociază cea mai periculoasă activitate desfăşurată de angajaţi, 35% dintre companii au răspuns reţelele sociale. „Companiile sunt îngrijorate atât de productivitate, cât şi de securitate, de aceea anumite activităţi ale angajaţilor sunt restricţionate. Socializarea online este privită ca fiind consumatoare de timp, dar şi ca sursă potenţială de atacuri informatice, deci o ameninţare asupra informaţiilor confidenţiale din companie”, spune directorul Global Research & Analysis Team la Kaspersky Lab, Costin Raiu. Recent, reţelele sociale au devenit un canal major de răspândire a malware-ului, datorită popularităţii lor şi vulnerabilităţilor foarte răspândite în platformele online. De exemplu, cea mai notabilă vulnerabilitate din Twitter a dus la infectarea cu malware atunci când utilizatorul nu făcea decât să vizualizeze un mesaj. Conform experţilor Kaspersky Lab, reţelele sociale reprezintă ţinta mai multor atacuri informatice, de aceea grija companiilor este justificată.