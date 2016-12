Accesul tot mai mare la antiretrovirale a diminuat virulenţa HIV

Virulenţa HIV, virusul care declanşează SIDA, pare să se fi diminuat de-a lungul anilor, pe măsură ce populaţiile infectate au dobândit un acces tot mai mare la medicamente antiretrovirale, potrivit unui studiu publicat astăzi, care a fost realizat în Africa, informează AFP. Autorii studiului, coordonat de Rebecca Payne, profesor la Universitatea Oxford din Marea Britanie, au monitorizat două grupuri de persoane infectate cu HIV din Africa de Sud şi Botswana, două ţări puternic afectate de SIDA. În Botswana, unde epidemia de infecţii cu HIV a început mai devreme şi unde prevalenţa adulţilor seropozitivi este mai ridicată decât în Africa de Sud, autorii studiului au constatat că virusul s-a adaptat dezvoltând o serie de mutaţii genetice, ca răspuns la reacţia imunitară a organismului, declanşată de antiretrovirale. Însă această adaptare a HIV, realizată pentru a scăpa de antiretrovirale, a cauzat o diminuare a capacităţii sale de a se replica şi a virulenţei sale, în comparaţie cu grupul de persoane infectate din Africa de Sud, unde antiretroviralele au fost administrate mai târziu, au constatat autorii acestei cercetări ştiinţifice, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). "Folosirea sporită (şi precoce) de antiretrovirale ar putea să contribuie astfel la un declin al virulenţei HIV", au concluzionat autorii studiului. "Dacă acest proces observat în cadrul studiului se confirmă, atunci el ar trebui să accelereze considerabil succesul programelor actuale de prevenţie şi de tratare a infecţiilor cu HIV, al căror obiectiv este de a eradica boala", au subliniat ei. Încă din 2012, autorităţile sanitare din lumea întreagă, inclusiv Ministerul Sănătăţii din Statele Unite, au recomandat administrarea de antiretrovirale cu titlu preventiv pentru persoanele din categoria cu risc înalt, inclusiv pentru homosexuali.