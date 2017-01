Accident cu 42 de victime !

Un tragic accident s-a petrecut ieri la doar 3 km de intrarea în localitatea Ovidiu, pe DN 2A. În jurul orei 12, Viorel Cobzariu, de 53 de ani, se deplasa la volanul autorismului propriu, Audi Q7, cu numărul de înmatriculare CT 01 CBZ, dinspre Constanţa spre Ovidiu. În dreptul kilometrului 202, acesta a semnalizat stînga şi a redus viteza fără să se asigure, cu intenţia de întoarce maşina neregulamentar, prin încălcarea marcajului longitudinal dublu continuu. În spatele acestuia circula cu viteză şi la o distanţă neadaptată traficului Ionuţ Neagu, de 27 de ani, la volanul unui Opel Astra cu numărul B 77 HRS. Bucureşteanul nu a mai putut evita coliziunea în urma căreia autoturismul Audi a fost proiectat pe contrasens, într-un microbuz marca Isuzu, ce efectua transport de călători între Medgidia şi Constanţa. Maşina de transport în comun, cu numărul CT 21 HHE, era condusă de Aurel Bucur, de 49 de ani, angajat la firma Servcom Adrian SRL. Impactul a fost atît de violent încît microbuzul a ricoşat în cîmp, unde s-a răsturnat, iar Audi-ul a fost din nou proiectat în alte două autoturisme care se deplasau regulamentar spre Constanţa.

Coşmar

În cîteva clipe, totul s-a transformat într-un haos. Imagini de coşmar au îngrozit ochii pasagerilor din microbuzul supraaglomerat dar şi ai celorlalţi participanţi la trafic. Unii călători din microbuz au leşinat din cauza şocului şi al loviturilor. Cei mai grav răniţi au fost oamenii prinşi între sau sub scaunele maşinii. Toţi călătorii au fost nevoiţi să iasă, pe rînd, prin parbrizul autocarului rămas răsturnat. O echipă de descarcerare a fost chemată să-l elibereze pe Ionuţ Neagu, rămas captiv între fiarele Opelului său. Imediat după accident, şoferul care a vrut să întoarcă peste linia dublă continuă s-a aşezat pe marginea drumului, plin de sînge, acuzînd dureri în zona pieptului. Echipajul de la ambulanţe a găsit la faţa locului o situaţie descurajantă. Personalul medical a trebuit să gestioneze rapid criza, iar răniţii au fost trimişi spre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă în funcţie de gravitatea rănilor. Mai mulţi tineri cu figurile şi hainele acoperite de sînge îşi sunau disperaţi familiile. La o primă evaluare s-au evidenţiat trei accidentaţi grav. La locul accidentului au ajuns, pentru descongestionarea traficului şi evaluarea situaţiei, adjunctul şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan, şi şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa - cms. şef Constantin Dancu.

38 de pasageri în loc de 24, în microbuz!

Situaţia a fost agravată nu doar de inconştienţa şoferilor care au provocat accidentul, dar şi de numărul mare de călători care se aflau în microbuz. Nu este o enigmă pentru nimeni faptul că pe rutele de transport în comun gestionate de unele firme private, mulţi şoferi preferă să ia mai mulţi pasageri decît numărul locurilor prevăzute în cartea autovehiculului. Pe bordul microbuzului, reporterii Telegraf au găsit o legitimaţiei de şofer pe numele Ştefan Morărescu, angajat al firmei SC Adrian Tur SRL. Alături de legitimaţia amintită, printre cioburi, am găsit şi plăcuţa cu ruta executată de autocarul în cauză, cu precizarea că pe aceasta din urmă era înscrisă firma SERVCOM SRL. Deşi numărul legal de pasageri era de maximum 24, potrivit coms. Şef Dancu, în microbuz se aflau în jur de 38 de călători. Cu o treime, deci, peste numărul admis?! Mulţi dintre aceştia erau părinţi cu copii sau adolescenţi. Fără excepţie, pe toţi i-am găsit în stare de şoc. (Sîntem nevoiţi să facem o paranteză. Inspectorul şef al Autorităţii Rutiere, Marian Butnaru, a declarat, aseară, că microbuzul era în regulă, avînd vreo doi călători în plus faţă de numărul de locuri prevăzut. Avînd în vedere declaraţiile lui Dancu, afirmaţiile lui Butnaru ar trebui să ridice mari semne de întrebare responsabililor din domeniu!!!) Filmul scenei este sugestiv despre pericolul la care au fost expuşi din cauza iresponsabilităţii semenilor lor: copii care vomau din cauza groazei trăite, o adolescentă îşi striga îngrozită o rudă despre care nu ştia dacă trăieşte, cîţiva tineri care erau imobilizaţi pe tărgi cu ochii năclăiţi în sînge şi chemau speriaţi medicii din cauza durerilor. Alte cîteva zeci de victime erau întinse pe cîmp sau pe şosea şi aşteptau să fie preluate de ambulanţe. Traficul rutier a fost blocat aproximativ două ore şi jumătate

Drumuri cu risc, lăsate de izbelişte de administrator

Un alt factor generator de morţi şi suferinţă este tergiversarea montării unor parapeţi care să împiedice accesul de pe un sens de circulaţie pe celălalt, pe drumul Constanţa - Ovidiu, avînd în vedere că, potrivit statisticilor Poliţiei Rutiere, aceasta este una dintre arterele cu cel mai ridicat grad de risc. Şeful Poliţiei Rutiere, Constantin Dancu, somează de doi ani administratorul drumului - Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri - să monteze aceste dispozitive. Lucrările au început însă cu un tribut greu, şi prin accidentul de ieri, ca un semnal în plus poate pentru dezmorţirea conştiinţelor. Montarea dispozitivelor a început pe tronsonul Carrefour - Boreal şi va continua spre intrarea în Ovidiu. Acelaşi risc de producere a accidentelor se regăseşte şi pe drumul Constanţa - Valu lui Traian.

“Mobilizare în masă a personalului medical”

La transportul răniţilor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au fost solicitate 13 ambulanţe. „La Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) au ajuns, în primă fază, 28 de răniţi adulţi şi cinci copii. Personalul medical a reuşit să respecte protocolul obişnuit şi să acorde ajutor accidentaţilor”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu. A intervenit personal la cazuri şi directorul general al SAJ, dr. Vasile Popescu: „De cînd lucrez la Serviciul de Ambulanţă nu am mai întîlnit un asemenea accident rutier. Sînt mulţi răniţi, trei dintre ei, pînă la această oră (n.r. 13,30) fiind în stare destul de gravă. Nu a fost semnalat nici un decedat”. Numărul mare de accidentaţi a dus la supraaglomerarea UPU Constanţa, aşa cum era de aşteptat, în condiţiile în care spaţiul este oricum insuficient şi pentru o zi obişnuită. Nu se mai ştia ce era pe culoarele unităţii sanitare. Peste zece tărgi cu răniţi, rudele lor, personal medical, paramedici, personalul de pază dar şi alţi bolnavi care aveau nevoie de ajutor. Cum era firesc, prioritate au avut răniţii de pe tărgi. Pentru a nu se forma îmbulzeală şi mai mare, agenţii de pază au interzis accesul curioşilor şi au dat liber doar urgenţelor. Personalul medical a fost nevoit să procedeze la trierea răniţilor atît pe holurile unităţii, cît şi în cabinete. Cei care au necesitat intervenţii amănunţite nu au avut de ales şi au aşteptat ceva timp la rînd, pe holurile unităţii sanitare. De exemplu, la Serviciul de radiologie, infirmierele şi brancardierii care însoţeau tărgile cu răniţi au format în timp scurt o coadă pe două rînduri. „Sîntem nevoiţi să aşteptăm în ordine, în funcţie de gravitatea cazului”, spune un brancardier. Între timp, cadrele medicale acordau ajutor pacienţilor care continuau să ceară sprijin. „Am fost informaţi că patru dintre răniţii care au ajuns la spital sînt în stare mai gravă, trei fiind trimişi la clinica Ortopedie şi un altul la clinica de Chirurgie. Să sperăm că starea lor de sănătate va fi una favorabilă”, a mai declarat directorul medical al SCJU. „Ne-a fost solicitat ajutorul. Am ajutat şi noi cu ce am putut. Am trimis în urgenţă o infirmieră şi o asistentă medicală, iar dacă va mai fi cazul, vom mai interveni”, a declarat şeful Maternităţii Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica. Şi nu este singurul care a trimis ajutoare Unităţii de Primire a Urgenţelor. Totodată, conducerea spitalului a anunţat că au fost mobilizaţi şi colegii altor unităţi sanitare din Constanţa. Şi-a oferit sprijinul şi ministrul secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Raed Arafat. O mare parte a personalului medical din spital a rămas peste programul obişnuit de lucru, tocmai pentru a putea da o mînă de ajutor, la nevoie. Atunci cînd au aflat de accidentul colectiv, medicii clinicilor chirurgicale au amînat orice intervenţie chirurgicală care nu constituia un pericol şi au eliberat sălile de operaţie. „Sînt pacienţi care au suferit răni destul de grave. Sînt politraumatizaţi, sînt cu rupturi de bazin, cu fracturi de membre. Este întîlnită cam toată patologia specifică accidentelor rutiere”, a subliniat dr. Cîmpineanu. Ultimele nouă persoane rănite pe DN 2A au fost aduse la spital cu un autocar al firmei căreia îi aparţine şi microbuzul implicat în accidentul în lanţ. „Nu am mai apelat la Ambulanţă, pentru că rănile suferite erau uşoare în comparaţie cu ale celorlalţi pasageri. Pentru orice eventualitate i-am adus la spital, să fie examinaţi”, a spus şeful Birolui Poliţiei Rutiere Constanţa, insp. Ciprian Sobaru. Potrivit spuselor dr. Cîmpineanu, cei nouă pacienţi prezentau, într-adevăr, doar excoriaţii superficiale. „Vreau să mulţumesc tuturor colegilor care s-au comportat exemplar, care au demonstrat profesionalism, dar şi colaboratorilor. De apreciat este şi aportul adus de paramedici, de sistemul de pază”, a conchis directorul medical al SCJU. Aseară, la închiderea ediţiei, numărul pacienţilor internaţi crescuse la 11, în urma reevaluărilor medicale. Niciunul dintre cei cinci copii nu a necesitat internarea, în schimb, patru persoane au fost spitalizate în clinica Ortopedie, alte două, soţ şi soţie, cu traumatisme forte la bazin, la Terapie Intensivă, iar alţi cinci răniţi, în clinicile de Chirurgie. Două persoane au refuzat internarea, două au părăsit spitalul fără aviz medical, iar 22 au fost tratate în ambulatoriu.