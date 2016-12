Accident cu bucluc: ambii șoferi susțin că au trecut pe verde

15:47:05 / 17 Iunie 2014

Adevarul...

Daca intr-adevar e adevarat ce spuneti, atunci parerea mea este ca semafoarele nu sunt defazate... ci doar secundele sunt cele care induc in eroare soferii. Ca sofer nu pleci de la semafor sau nu patrunzi, in functie de cate secunde iti arata semaforul. Tu ca sofer respecti culoarea ! Daca dna a plecat de la semafor cand mai erau zero secunde, iar culoarea era rosie, atunci e vinovata. Se pleaca la culoarea verde, nu cand sunt zero secunde. Acelasi lucru il pot spune si despre domnul sofer, daca ii mai indica ca are din verde 3 secunde, iar semaforul e rosu, el intra ? Deci sa se respecte culoarea semaforului, iar din cate am inteles aici secundele sunt cele care induc in eroare soferii, nu culoarea !