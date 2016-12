Accident cu cinci morţi!

15:28:55 / 20 Ianuarie 2014

"În urma necropsiei lui Vadet Memet, specialiştii au descoperit că acesta avea o îmbibaţie alcoolică de 1,65 mg/l alcool pur în sânge şi 2,20 mg/l alcool pur în urină. " - bine dracu ca nu a intrat cu masina in alti oameni nevinovati. Vinovati pt moartea copiilor sunt si ceilalti pasageri majori care s au urcat cu criminalul asta in masina. Din cauza unor scursuri mor oameni nevinovati. Si din cauza ca jegul asta, atunci cand a fost prins la volan in trecut, fara carnet sau beat, nu a infundat puscaria. Astia trebuie eutanasiati la recidiva. Legislatie de rahat, care apara infractorii.