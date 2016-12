Accident cu cinci victime

06:32:12 / 03 Mai 2014

50 km/ora

N-am stiut,n-am vazut(este vina mea)am gresit incalcand regulile de circulatie si pentru asta am fost sanctionat cu amenda si puncte de penalizare. Dar nici odata nu mi-am inchipuit ca pe drum national,cu doua benzi pe fiecare sens viteza sa fie restrictionata la 50km/ora! Sunt localitati multe unde in interior se circula legal cu 70 dar pe o portiune de sosea nationala intre Mangalia si 23 August viteza maxima este de 50!!! Probabil ca multi imi vor spune ca in acea zona este o portiune de drum in curba(destul de usoara)unde au fost si accidente grave dar restrictia de 50 este chiar o exagerare. Justificarea unor accidente nu o consider suficienta pentru ca accidente se intampla si pe drmuri perfect drepte