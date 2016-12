Accident cu o persoană rănită, într-o intersecție din Constanța

11:07:31 / 25 Aprilie 2016

POLITIA NU ISI FACE DATORIA

IESITI IN STRADA LA MUNCA DOMNILOR POLITISTI. MENIREA UNEI POLITII ADEVARATE ESTE ---P R E V E N T I A -----AMENZI MAI MULTE SI MAI DRASTICE TUTUROR PARTICIPANTILOR LA TRAFIC.SUNTETI PUTINI ? ATUNCI INMULTITI-VA ! SUNTETI PROST PLATITI ATUNCI MUNCITI MAI MULT SA CASTIGATI MAI BINE.Donatorii de organe fac slalom printre masini si nu ii vede si nu ii aude POLITIA. MULTE MASINI FAC SLALOM IN TRAFIC FARA SA SEMNALIZEZE DAR POLITIA ROMANA STA RAU CU VAZUL SI CHIAR SI CU AUZUL.Pietonii traverseaza pe unde ii taie capul.Soselele au gropi care pot duce la accidente grave dar pe care POLITIA ROMANA NU LE VEDE SAU DACA LE VEDE NU SESIZEAZA ADMINISTRATORUL DRUMULUI DE ACEST LUCRU. NU NOI TREBUIE SA MURIM CA SA VA LUATI SALARIILE, VOI TREBUIE SA NE DOVEDITI CA LE MERITATI SI CA MUNCITI PENTRU CA NOI TOTI SA TRAIM SI NU ORICUM, CI BINE. SI NU UITATI ! AFARA NU ESTE CA IN BIROU.