Accident cumplit în Texas! 13 adepţi ai unei secte au murit

Cel puțin treisprezece persoane au decedat, iar alte două au fost rănite, în urma coliziunii frontale între o camionetă și un autobuz al unei biserici baptiste pe o autostradă din sud-vestul statului american Texas, a anunțat poliția, potrivit postului de televiziune Fox News. Victimele erau persoane în vârstă care aparțineau bisericii First Baptist Church of New Braunfels, inclusiv șoferul autobuzului. Un număr total de 14 persoane se aflau în autobuz, în timp ce în camionetă era doar șoferul. Zona în care s-a produs accidentul rutier se află la aproximativ 120 de kilometri vest de San Antonio. Singurul pasager al autobuzului care a supraviețuit este internat în spital în stare critică, în timp ce șoferul camionetei este în stare stabilă. Mulți experți au indicat existența unor probleme semnificative de siguranţă în ceea ce privește autobuzele de capacitate mică, care pot transporta aproximativ 15 pasageri, folosite în mod frecvent de multe biserici și grupuri religioase, acestea fiind greu de controlat în cazuri de urgență.