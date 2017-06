Accident cumplit! Trei persoane, printre care un copil de 1 an și 4 luni, decedate

Trei persoane, printre care şi un minor de un an şi patru luni, au decedat vineri, în urma coliziunii frontale dintre două autoturisme care a avut loc pe raza localităţii Răteşti, judeţul Satu Mare. Potrivit unui comunicat al IPJ Satu Mare transmis, vineri, încă nu se cunosc cauzele producerii accidentului în care un bărbat de 29 de ani şi fiul său de un an şi patru luni, precum şi un alt şofer, de 53 de ani, din Răteşti, au decedat. „Din motive neelucidate încă, două autoturisme care circulau din sensuri opuse, au colizionat frontal. Unul dintre autoturisme a fost condus de către un bărbat de 53 de ani din Rătești, care, în urma impactului, cu toate eforturile depuse de echipajele SMURD, a decedat. Cel de-al doilea autoturism era condus de către un tânăr de 29 de ani din comuna Hida, județul Sălaj și care era însoțit de o femeie de 29 de ani împreună cu un minor de un an şi patru luni. Din nefericire și minorul a fost declarat decedat la fața locului, după multe minute de resuscitare, iar adulții au fost transportați în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale. Cu toată intervenția medicilor, din cauza leziunilor grave suferite, și cel de-al doilea conducător auto a decedat”, se arată în documentul citat.

Cercetările poliţiştilor sătmăreni continuă în vederea stabilirii cauzei accidentului și a participației fiecărui conducător auto la mecanismul producerii lui.