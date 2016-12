Accident de groază pe strada curselor ilegale de maşini!

Coliziune cumplită petrecută, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Constanţa! O fată de 14 ani şi un adolescent de 17 ani şi-au pierdut viaţa după ce au fost grav răniţi într-un teribil accident rutier. Autoturismul la bordul căruia se aflau cei doi a nimerit chiar în mijlocul a ceea ce părea a fi o cursă ilegală de maşini. Scenele de groază s-au derulat sub privirile îngrozite ale tinerilor care se aflau pe strada Interioară 3, una dintre “pistele” preferate ale amatorilor de “liniuţe”. Autorităţile au aflat despre coşmarul petrecut acolo la ora 23.10, atunci când un apel la 112 anunţa că mai multe persoane au fost rănite după ce un Opel şi un Seat au intrat în coliziune. Poliţiştii de la Rutieră, patru ambulanţe, dar şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Dobrogea” şi-au făcut apariţia în zonă. Salvatorii au găsit patru victime, două dintre ele, Maria Popa, de 14 ani, şi Bogdan Arsintescu, de 17 ani, ambii din Techirghiol, în stare foarte gravă. Cei doi se aflau pe bancheta din spate a Opelului şi, în urma impactului, s-au izbit de geamurile portierelor, după care au fost efectiv aruncaţi în portbagajul maşinii. Aceştia au fost scoşi de pompierii militari şi preluaţi imediat de echipajele SMURD. “I-am stabilizat şi au fost transportaţi la spital”, a declarat vineri noapte, la faţa locului, dr. Carla Ghenceaua, medic SMURD. Din nefericire, nici Maria, nici Bogdan nu au supravieţuit. După doar câteva ore, aceştia au decedat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Celelalte două victime, Dragoş Maftei, de 26 de ani, şoferul Opelului, şi Ersin Baisa, de 19 ani, pasager pe locul din dreapta, au suferit răni uşoare şi se află în afara oricărui pericol.

ANCHETĂ DE AMPLOARE Poliţiştii de la Rutieră au pornit o anchetă de amploare pentru a afla împrejurările exacte în care a avut loc drama de pe strada Interioară 3. Un buletin de presă, emis de Serviciul Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, arată că Dragoş Maftei, de 26 de ani, din Techirghiol, a condus Opelul pe strada Interioară 3, dinspre strada Nicolae Filimon către SC VMB Lux SRL. La un moment dat, spun oamenii legii, “acesta a virat la stânga fără să se asigure şi a intrat în coliziune cu un Seat care circula dinspre SC VMB Lux SRL către Nicolae Filimon” şi la volanul căruia se afla Matthias Niculescu, de 21 de ani, din Constanţa. În urma impactului, Opelul acroşat din lateral s-a rotit pe carosabil, după care s-a înfipt într-un autoturism parcat. Filmul accidentului, aşa cum a fost conturat de cercetările iniţiale, s-a modificat după audierea martorilor. Aceştia au povestit că Seat-ul şi un Volkswagen Golf condus de Adnan Mahmudi, de 22 de ani, porniseră într-o cursă ilegală pe strada Interioară 3. Şoferul Seat-ului a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură. Acesta a susţinut că nu făcea “liniuţe”, ci se îndrepta către o benzinărie. “Mergeam să-mi cumpăr o sticlă de Coca Cola şi Opelul mi-a apărut dintr-o dată în faţă. Nu am avut cum să-l evit”, a declarat tânărul. Explicaţia sa nu i-a convins, totuşi, pe oamenii legii…

ŞOFERI REŢINUŢI În lumina noilor informaţii, aceştia au luat măsuri faţă de Matthias Niculescu şi Adnan Mahmudi. Cei doi au fost reţinuţi de anchetatori. “Ei vor fi prezentaţi Judecătoriei Constanţa, cu propuneri de arestare preventivă pentru infracţiunea de ucidere din culpă. În cazul în care vor fi identificate şi alte infracţiuni, cercetările vor fi extinse. Pot fi anchetaţi şi pentru participarea la curse ilegale de maşini. În acest dosar mai este cercetat, tot pentru ucidere din culpă, şi şoferul Opelului. Vitezele cu care rulau maşinile la momentul producerii accidentului vor fi stabilite în urma unei expertize”, a declarat scms. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul SPR Constanţa. Acesta spune că, de-a lungul timpului, poliţiştii au primit mai multe reclamaţii cu privire la organizarea unor curse ilegale pe strada Interioară 3. “Au fost trimise frecvent echipaje de poliţie şi chiar de jandarmerie în zonă, pentru descurajarea acestor practici, nu doar în urma unor sesizări. Zona este frecventată îndeosebi de cei pasionaţi de autovehicule, care nu conştientizează pericolele la care se expun. Şi când spun acest lucru, mă gândesc la un accident de genul celui de vineri noapte”, a declarat scms. Ciprian Sobaru. Avocatul Liviu Cristescu, cel care îl reprezintă pe Adnan Mahmudi, a declarat: „Clientul meu nu neagă faptul că se afla acolo la momentul respectiv, însă nu participa la o cursă ilegală, ci se îndrepta către casă”.

“S-a urcat în maşina morţii…”

Rudele, colegii şi prietenii celor doi adolescenţi care s-au stins din viaţă în noaptea de vineri spre sâmbătă sunt în stare de şoc. Mama Mariei Popa spune că a aflat de la amicii acesteia teribila veste că fiica ei a fost implicată într-un accident grav. Nu i-a venit să creadă… “Ea nu avea voie să se urce cu nimeni în maşină. A fost ceasul morţii, s-a urcat în maşina morţii… Mi-a spus că pleacă să se plimbe pe faleza din Techirghiol şi la ora 22.00 ar fi trebuit să se întoarcă acasă. Am tot încercat să o sun, dar nu mi-a răspuns şi m-am gândit că nu aude telefonul. Aproape de miezul nopţii a venit acasă o prietenă de-a ei şi mi-a spus că Maria este la spital, pentru că a avut un accident în Constanţa. Nu am crezut-o şi i-am spus să nu mai facă glume proaste. În scurt timp, însă, mai mulţi amici de-ai ei mi-au zis aceeaşi poveste. Atunci m-am panicat şi am plecat spre Constanţa, la spital. Era încă în viaţă când am ajuns…”, a povestit, plângând, mama fetei. Trupul neînsufleţit al adolescentei a fost depus la Biserica “Sfântul Ilie”, din Techirghiol. Zeci de persoane au venit, ieri, la lăcaşul de cult pentru a-şi lua „adio“ de la ea. “Era o fată extraordinară, plină de viaţă. Nu îmi vine să cred că i s-a putut întâmpla aşa ceva. Îl ştiam şi pe Bogdan. Ei doi erau foarte apropiaţi. Este o tragedie, o mare pierdere pentru noi, cei care am avut privilegiul de a-i cunoaşte”, a spus Sebastian Nicola, cel mai bun prieten al Mariei. Tatăl fetei este părintele Ştefan, cunoscutul preot din Topraisar.

Apropiaţii spun că familia lui Bogdan Arsintescu a trecut printr-o altă încercare cumplită în urmă cu doar câteva luni, atunci când tatăl adolescentului a murit. Mama lui Bogdan, care lucrează în Italia, s-a întors noaptea trecută în ţară, pentru a-şi conduce fiul pe ultimul drum…

În urma sedinţei de judecată, magistraţii Judecătoriei Constanţa au decis ca Adnan Mahmudi să fie cercetat în stare de libertate, iar Matthias Niculescu să îşi petreacă următoarele 30 de zile după gratii. El a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa.