Accident de muncă mortal în Mamaia Sat

Poliţiştii din Năvodari fac investigaţii pentru a afla identitatea unui bărbat care s-a accidentat mortal, ieri seară, în timp ce lucra la un imobil din Mamaia Sat. Autorităţile au fost alertate de bărbatul care era angajat ca paznic de proprietarul clădirii. El le-a povestit oamenilor legii că a auzit un ţipăt, iar apoi o bufnitură puternică. În momentul în care s-a dus să vadă ce s-a întâmplat, l-a găsit pe unul dintre muncitori căzut în apropierea temeliei, într-o baltă de sânge. Când au realizat starea gravă în care se afla colegul lor, ceilalţi cinci muncitori aflaţi în imobil şi-au strâns sculele şi au fugit, înainte ca oamenii legii să ajungă în zonă. Paznicul a sunat imediat la 112 şi o ambulanţă a fost trimisă rapid în zonă. Din păcate, însă, cadrele medicale nu au mai putut face nimic. Ei spun că victima a căzut, cel mai probabil, în cap şi a decedat pe loc din cauza leziunilor grave suferite. Din primele verificări, poliţiştii susţin că bărbatul, în vârstă de 35-40 de ani, a căzut de la etajul al doilea al clădirii. Poliţiştii au reuşit să îl contacteze pe proprietarul clădirii, un bărbat din Bucureşti, care le-a spus că are încheiat un contract cu o firmă de construcţii din Tulcea şi că nu cunoaşte victima. Mai mult, acesta a precizat că nu ştie dacă muncitorul era angajat cu forme legale. Poliţiştii au încercat să ia legătura cu administratorul societăţii, însă fără niciun rezultat. O echipă de criminalişti, sub coordonarea unui procuror, a demarat o anchetă pentru a afla identitatea muncitorului şi împrejurările în care acesta şi-a pierdut viaţa. Pe firul acestei anchete vor intra şi inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, pentru a stabili dacă atât victima, cât şi ceilalţi muncitori prezenţi în şantier în momentul tragediei au contracte de muncă. „Facem verificări, având în vedere că este un incident, soldat cu decesul unei persoane, care s-ar putea să se constituie într-un accident de muncă. Dacă vom constata că victima are calitate de salariat, cercetările vor intra în competenţa exclusivă a ITM, iar împreună cu poliţiştii vom face toate verificările necesare“, a declarat, pentru „Telegraf“, Eugen Bola, directorul ITM Constanţa. Cadavrul a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzelor morţii. Vom reveni cu amănunte.