Accident de muncă pe „Flaminia“

Lucrările de reparaţii la nava portcontainer „MSC Flaminia”, sub pavilion german, distrusă parţial în urma unui incendiu în 2012, sunt în grafic, se arată într-un comunicat al Daewoo-Mangalia Heavy Industries (DMHI) SA. Potrivit sursei citate, până în prezent, muncitorii au înlăturat structuri de corp deteriorate în proporţie de 97%. În plus, au fost confecţionate - 80% - secţii noi pentru înlocuirea zonei de corp afectate, iar 20% dintre acestea au fost montate în docul uscat. Totodată, lucrările suplimentare comandate de client, cum ar fi înlocuirea structurii prova, în vederea îmbunătăţirii performanţelor navei, au fost realizate în proporţie de 30%. În timpul lucrărilor, spun reprezentanţii DMHI, s-a înregistrat şi un incident. „Societatea a înregistrat un singur incident, în urma căruia unul dintre angajaţii noştri, care lucra în compartimentul maşini al navei, la demontarea unei ţevi, a suferit o fractură la unul dintre degetele de la mâna stângă. Incidentul este în curs de cercetare conform procedurilor specifice, urmând a se stabili încadrarea corespunzătoare”, spun reprezentanţii DMHI. Potrivit inspectorului-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Eugen Bola, instituţia a fost anunţată despre incident. „Întrucât este vorba de un mic incident, ancheta va fi derulată de către societate. Pentru că incidentul a fost înregistrat la ITM, societatea are obligaţia ca în termen de zece zile să ne înainteze dosarul de cercetare, pentru a fi vizat. La rândul nostru, vom analiza dosarul pentru a stabili a cui a fost culpa, dar şi dacă se impune vreo sancţiune”, a spus Bola. În altă ordine de idei, conducerea DMHI a precizat că, în urma evaluării rezultatelor analizelor apei de balast a navei, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, precum şi cei ai Căpităniei Portului Mangalia şi-au dat acceptul pentru debalastarea navei „Flaminia“.