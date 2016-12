Un bărbat a scăpat ca prin minune cu viaţă după ce a fost prins sub o piatră de peste o sută de kilograme. Accidentul de muncă a avut loc, ieri după-amiază, pe marginea Canalului Dunăre - Marea Neagră în apropierea localităţii Murfatlar. Anchetatorii spun că Ştefan Nedelcu, în vârstă de 46 de ani, şi colegii săi efectuau lucrări în vederea consolidării malului. „El spărgea cu picamerul o piatră şi, la un moment dat, de deasupra lui s-a desprins un bolovan de aproape o sută de kg, care a căzut peste el. Ca să îl scoatem de acolo, am fost nevoiţi să spargem bolovanul cu picamerul. Era conştient şi vorbea cu noi. A avut mare noroc !“, a spus Aurel Stan, un coleg de muncă al victimei. Pentru că incidentul a avut loc pe o terasă aflată la peste 10 metri înălţime, victima a fost coborâtă cu ajutorul unei macarale pentru a putea fi preluată de un echipaj SMURD şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Bărbatul a rămas internat fiind diagnosticat cu traumatism toracic şi alte traumatisme. „Am fost anunţaţi de producerea unui accident de muncă pe malul Canalului, unde un muncitor a fost prins sub un bolovan în timp ce lucra la consolidarea malului. A fost deschis un dosar penal pentru verificarea împrejurărilor în care a avut loc accidentul de muncă“, a declarat şeful Poliţiei Murfatlar, cms. şef Ovidiu Grosu. Cazul a intrat în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa.