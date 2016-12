Accident în Constanța! Un pieton spulberat de pe trotuar de o mașină!

Un bărbat, în vârstă de 38 de ani, a văzut moartea cu ochii marți, în jurul prânzului, după ce a fost victima unui teribil accident rutier ce a avut loc în municipiul Constanța. Polițiștii au stabilit că un șofer de 40 de ani a condus un autoturism marca Dacia Solenza pe bulevardul I.C. Brătianu, dinspre zona Palas către hipermarketul "Cora". Ajuns în zona intersecției cu strada Ion Heliade Rădulescu, acesta a încercat să evite o mașină ce a frânat în fața sa la trecerea de pietoni și a tras brusc de volan, pierzând controlul direcției. În secundele ce au urmat, Dacia a ajuns pe trotuar, unde l-a lovit în plin pe constănțeanul de 38 de ani, care a fost prins între autoturism și gardul unei gospodării. Victima a fost efectiv proiectată în curtea imobilului respectiv. "Băiatul acela pe care l-a izbit mașina a avut noroc că poarta a cedat și că a fost aruncat în curte. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, ar fi rămas strivit între mașină și gard și rănile lui ar fi fost mult mai grave. Noroc că în acele momente nu era un copil pe trotuar, că urmările ar fi fost și mai grave. Sau un bătrân...", a declarat un bărbat. "Am auzit un scârțâit puternic de roți, iar apoi o bubuitură. Am ieșit imediat în stradă și am văzut că mașina izbise gardul acestei case. Cel rănit era în curte, trântit la pământ. A fost lovit la picioare", a povestit un martor.

După ce oamenii din zonă au apelat linia unică 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii de la Rutieră, un echipaj SMURD, dar și pompierii. Victima a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" au tras de pe trotuar Dacia ce rămăsese înfiptă în gard după ce au legat-o cu o șufă de o autospecială. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager pe șoferul Daciei și au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Polițiștii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care accidentul a avut loc.

