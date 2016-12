Accident mortal în apropierea localității Dulgheru

13:52:26 / 30 Septembrie 2014

DULGHERU SATUL ...NIMANUI

M-as bucura sa aud macar 1data ca domnii politisti isi fac datoria! In satul Dulgheru ,conduce cine vrea si cum vrea(in stare de ebrietate,fara permis) Am copilarit in acest sat,era frumos...ca la tara. Acum...s a umplut satul de COJI inscrise la bulgari si de soferi cu sau fara permis de conducere,plini de aere si cu manele la maxim.sunt copii,batrani care nu mai pot sta la poarta cum era acum 20 ani ,deoarece stradutele au devenit piste pentru curse si figuri cu masinile.