Accident mortal pe platourile de filmare

Un membru al echipei care filmează ”G.I. Joe 2: Retaliation” a murit pe platourile din New Orleans, în urma unui accident pe care reprezentanţii studiourilor Paramount Pictures l-au descris ca fiind neobişnuit. Virginia Lam, purtătoarea de cuvânt a studiourilor Paramount Pictures, a anunţat că victima, identificată drept Mike Huber, a murit în cursul zilei de marţi. Aceasta nu a oferit detalii despre circumstanţele în care s-a produs tragedia. Remi Braden, purtătoarea de cuvânt a poliţiei din New Orleans, a dezvăluit faptul că accidentul s-a produs pe un teren deţinut de NASA, iar din acest motiv, ancheta va fi condusă de agenţi federali. Virginia Lam susţine că studiourile Paramount Pictures cooperează cu anchetatorii şi le oferă tot sprijinul de care aceştia au nevoie. Filmul de acţiune ”G.I. Joe 2: Retaliation” este regizat de Jon Chu şi îi are în distribuţie pe Bruce Willis, Dwayne Johnson şi Channing Tatum. Pelicula va fi lansată pe marile ecrane în vara anului viitor.