Accident mortal

Cu numai două zile înainte să împlinească 33 de ani, Natina Reed, membră a trupei Blaque, a murit într-un accident de maşină, în statul american Georgia. Cântăreaţa a fost lovită mortal de o maşină, vineri seară. Potrivit autorităţilor din statul Georgia, şoferul care a lovit-o pe cântăreaţă nu a fost vinovat pentru accident şi se pare că nu va fi făcută nicio plângere în acest sens. Trupa Blaque a lansat mai multe single-uri de succes în anii \'90, printre care ”808”, ”I Do” şi ”Bring It All To Me”. Colegele de trupă Brandi Williams şi Shamari Fears-DeVoe au declarat că sunt ”devastate”, mai ales că în câteva zile era prevăzută reunirea trupei. ”Natina a întruchipat spiritul inovator al trupei Blaque, iar creativitatea ei a emoţionat fanii de pretutindeni”, au adăugat fostele colege de trupă. ”Natina a fost mamă, soră compozitoare, artistă şi prietenă”, au mai spus acestea. Natina Reed a jucat, de asemenea, rolul unei majorete în filmul ”Bring It On / Majoretele”, lansat în 2000.

Natina Reed a fost logodită în 2001 cu rapperul Ricardo Brown şi avea un fiu de 10 ani, Tren.