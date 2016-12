Accident provocat de un cal

Un cal lăsat nesupravegheat de stăpânul său a provocat, ieri, un accident rutier. Incidentul a avut loc dimineaţă, în jurul orei 07.45, la intersecţia străzilor Meşterul Manole şi Mugurului, în cartierul constănţean km 5. Conform poliţiştilor, Laurenţiu Gogoi se deplasa pe strada Meşterul Manole la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare CT 15 DCI. La un moment dat, din stânga lui, de pe strada Mugurului, a apărut brusc un cal nărăvaş, care a intrat în plin în Logan. Şoferul spune că nu mergea cu viteză pentru că la colţul străzii se aflau mai mulţi copii care se pregăteau să traverseze . „Eu am încetinit şi mă uitam în dreapta, ca să îi las pe copii să treacă strada. Când m-am uitat în stânga, am văzut ceva mare, alb. Am crezut că este un microbuz, însă n-am apucat să reacţionez, că am simţit cum îmi loveşte maşina. Abia după impact am văzut că era vorba de un cal“, a declarat conducătorul auto, Laurenţiu Gogoi. Coliziunea a fost atît de puternică încât portiera şi aripa stîngă spate au fost serios avariate. Calul a fost rănit de cioburile geamului portieriei şi a căzut la pământ. După câteva ore a apărut şi proprietarul, care a ridicat cabalina de pe trotuar şi a dus-o acasă. Stăpânul animalului a fost identificat de poliţişti a fi Faredin Ismet Ibram. Cazul a fost preluat de lucrătorii Poliţiei Rutiere, care urmează să stabilească valoarea pagubelor suferite de proprietarul Loganului. În cazul în care acesta va dori să-şi recupereze daunele, el se poate adresa instanţei. Laurenţiu Gogoi spune că nu intenţionează să îl dea în judecată pe proprietarul calului şi îşi va repara maşina în baza dovezii primite de la poliţişti.