Accident provocat de un executor judecătoresc

Şoselele din Constanţa sunt din ce în ce mai nesigure. Şi, din păcate, în vastul capitol al pericolelor din trafic intră şi trecerile, indiferent dacă accidentele au loc din vina pietonilor care traversează fără să se asigure sau din cauza şoferilor care nu opresc la “zebră”. Accidentele produse pe treceri se ţin lanţ, Chiar ieri, o femeie de 60 de ani, din Constanţa, a fost lovită de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada I.G. Duca pe trecerea de pietoni. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Dumitru Duşu, un executor judecătoresc din Constanţa, a condus un autoturism marca Hyundai, cu numărul de înmatriculare B 406 FMD, pe strada I.G. Duca, dinspre bulevardul Mamaia către zona Teatrului de Stat Constanţa. Ajuns la intersecţia cu bulevardul Ferdinand, spun oamenii legii, şoferul a virat la dreapta, pe culoarea galben intermitent, şi a acroşat-o pe Aneta Burcea, de 60 de ani, care încerca să traverseze strada pe marcajul pietonal.

“NU AM OBSERVAT-O” Şoferul a declarat că nu a oprit pentru că nu a observat-o pe femeie. “Soarele mi-a bătut în ochi, nici n-am observat-o, sincer să fiu. Am văzut-o în partea dreaptă a maşinii şi am oprit imediat. Din impact, dânsa a căzut”, a declarat Dumitru Duşu. Bărbatul a sunat la 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor. Cadrele medicale care au ajuns în scurt timp la locul accidentului au transportat-o pe femeie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Victima a fost rănită uşor şi se află în afara oricărui pericol. Poliţiştii de la Rutieră şi criminaliştii au pornit cercetările şi au stabilit că femeia traversa pe culoarea verde a semaforului în momentul în care a fost lovită. Oamenii legii l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Executorul judecătoresc a rămas fără permis de conducere şi s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

148 DE VICTIME De la începutul anului şi până în prezent, pe şoselele din judeţul Constanţa au avut loc 365 de accidente în care au fost implicaţi pietoni, 142 dintre ele producându-se pe marcajele pietonale. În urma celor 142 de evenimente rutiere, cinci persoane şi-au pierdut viaţa, 22 au fost rănite grav, iar 121 au suferit leziuni uşoare. Oamenii legii spun că pietonii trebuie să fie extrem de atenţi, să traverseze strada prin locurile special amenajate, pe culoarea verde a semaforului electric, şi să se asigure că intenţia lor a fost observată de şoferii aflaţi în trafic.