Accident provocat de un şofer băut şi fără permis

Trei persoane au ajuns la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost rănite într-un accident rutier petrecut în staţiunea Mamaia. Potrivit anchetatorilor, Constantin C., de 24 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca Volkswagen, pe bulevardul Mamaia, dinspre parcul de distracţii „Aqua Magic” spre zona Delfinariu. La un moment dat, spun oamenii legii, din cauza vitezei, acesta a pierdut controlul maşinii, care a pătruns în secundele următoare pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un alt Volkswagen, la volanul căruia se afla Ştefania N., de 25 de ani, din Năvodari. În urma impactului, trei pasageri aflaţi la bordul maşinii conduse de Constantin C. au fost răniţi şi transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de la Rutieră au descoperit că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult, la testarea lui Constantin C. cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. El este cercetat acum pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.