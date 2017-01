Accident rutier cu două victime, în intersecția de la Delfinariu

10:01:42 / 16 Mai 2016

accident

Ai dreptate HOLLYOOD,dar nu cred ca se va face ceva in acest sens,mai ales ca urmeaza sa inceapa vanzoleala. Eu am luat permisul saptamana trecuta si imi e teama sa ies prin oras in zonele aglomerate,mai ales in orele de varf.La orele de conducere chiar am fost ok, garari-parcari-mers cu spatele, la teorie am 26,asta pentru ca am facut chestionare pe http://www.i-drpciv.ro/chestionare-auto-drpciv/ similare cu celele de la examen,dar tot imi e teama de colegii din trafic,unii sunt agresivi chiar daca vad semnele de incepator. Sa nu mai zic cum fac unii cand stai la semafor,claxoneaza inainte sa se facaca verde,ma intimideaza si imi moare motorul.