Accident rutier cu şase morţi şi patru răniţi pe DN 7, în Arad

Șase persoane au murit şi alte patru au fost rănite, în această dimineață, într-un accident produs pe DN 7, în Arad, traficul fiind blocat. Accidentul a avut loc în zona localității arădene Conop, unde șoferul unui autoturism, în care se mai aflau șase pasageri, a pierdut controlul volanului după ce a acroșat o mașină care circula din sens opus, ulterior ciocnindu-se frontal cu un TIR tot de pe contrasens. La locul accidentului au fost trimise autosanitare SMURD și un echipaj de descarcerare. Medicii au găsit două femei și patru bărbați morți, aceștia fiind încarcerați în autoturismul care a ajuns sub cabina TIR-ului, iar un copil care are sub cinci ani a fost transportat la spital cu răni grave. Victimele se aflau într-un autoturism cu numere de Mureș, care se deplasa dinspre Arad spre Deva, mașina fiind plină cu bagaje.